【企業盈警】艾德韋宣（９９１９）料中期盈轉虧約２千萬人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》艾德韋宣集團（０９９１９）預期，截至２０２０年６月３０

日止六個月轉盈為虧，期間或錄得淨虧損約２０００萬元（人民幣．下同），而去年同期錄得純

利約２２９２萬元。

有關虧損主要由於政府因應２０２０年初爆發冠狀病毒病而實施隔離檢疫及封城措施下，客

戶業務活動放緩；品牌活動取消或延期；及客戶暫停業務營運，導致本集團的整合營銷解決方案

及知識產權（ＩＰ）發展分部收益下降。（ｊｏ）

