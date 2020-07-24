《小傳日記》神州要反擊，魚缸全失色；兩萬五失守，科網向下走

《小傳日記》神州同花旗國之間嘅博弈進一步升溫，自花旗國要神州７２個鐘內關閉駐休斯

敦總領館後，神州今日都用同樣嘅方式反擊，加上花旗國就業數據表現差，隔晚花旗國魚缸下跌

，今早香江魚缸都低開２２２點報２５０４０點。盤中早段喺石油股同重磅股中移動（００９４

１）撐市下，魚缸跌幅曾收窄至１６１點，見全日高２５１０１點。午後，神州外交部宣布撤銷

對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，Ａ場同美期急挫，科網股亦急挫，魚缸最多插６６４

點報２４５９８點，失守兩萬五及五十天線（約２４６１４點）。最終魚缸埋單報２４７０５點

，跌５５７點或跌２﹒２１％，險守五十天線，主板成交１６６６﹒６０億元，較上日激增近一

成九。國企指數報１００８０點，跌２４４點或跌２﹒３７％。

Ａ場兩市齊下挫。上證綜指報３１９６點，跌１２８點或跌近４巴仙。深證成指報１２９３

５點，跌７２５點或跌逾牢成，兩市合計成交１３３４８﹒５４億銀人仔，較上日多７巴仙。

重磅藍戰士基本上全體潛水，股王ＱＱ（００７００）最傷，趴低超５巴仙，報５２８銀；

大象（００００５）跌近２巴仙，報３６銀；生發發（００３８８）挫４巴仙，報３６０﹒４銀

；神州移動（００９４１）醒目升１巴仙，報５３﹒５銀；建行（００９３９）跌近２巴仙，報

５﹒８６銀；友邦（０１２９９）走低超１巴仙，報７１﹒９銀。



＊藥佬升到夠股民獲利走，跟阿爺搵食中石油給力＊



近期肺炎疫情又開始加劇，引嚟唔少資金買藥佬，不過今日似乎有獲利盤，藥佬升夠開始回

吐！其中，中生製藥（０１１７７）被高層折讓減持３依股，碌低近９巴仙，報９﹒９４銀；石

藥（０１０９３）插水近５巴仙，報１５﹒３４銀；石四藥（０２００５）跌近２巴仙，報５﹒

０７銀；翰森製藥（０３６９２）插水近９巴仙，報３６銀；藥明康德（０２３５９）走低逾６

巴仙，報１１２﹒４銀。

中石油（００８５７）冠絕藍籌，彈起逾２巴仙，報２﹒８６銀，原來佢同中石化（００３

８６）一齊賣油氣管道比國家管網集團。而中石化盤中早段曾彈起２巴仙，但尾市無力平收，報

３﹒４５銀；昆侖能源（００１３５）就話同阿爺仲傾跟出售部分管道資產，抽升超半巴仙，報

６﹒５１銀；其他油普跌，中海油（００８８３）碌低近２巴仙，報８﹒５２銀；中海油田（０

２８８３）走低逾２巴仙，報６﹒２４銀；中石化冠德（００９３４）跌逾７巴仙，報３﹒５８

銀。



＊中美又開火軍工炒完墮，資金調頭走科網佬哀愁＊



神州以反制措施回應花旗國針對領事館嘅攻勢，解放軍聽日更會進行實彈演習，軍工佬早段

逆市有追捧，中船防務（００３１７）今早曾抽升近１５巴仙，報１４銀表現威威，盤中更睇見

１４﹒２８銀創逾兩年半新高！可惜軍工隨後唔多夠力表現漸內軟，中船防務（００３１７）收

市碌低不足半巴仙，報１２﹒２銀；中航科工（０２３５７）插水近２巴仙，報４﹒４５銀；中

航工業國際（００２３２）彈起逾３巴仙，報０﹒１３６銀；航天控股（０００３１）彈高２巴

仙，報０﹒５１銀。而被大家視為貿易戰受惠佬嘅中國稀土（００７６９）就抽高逾４巴仙，報

０﹒５１銀。

花旗科技股隔晚慘遭拋售，累納指數跌逾２巴仙，而且「港版納指」喺下星期一推出之前齊

齊跌低，影響科網佬今日炒作氣氛。阿里巴巴（０９９８８）下滑３巴仙，報２３９銀；美團點

評（０３６９０）趴低４巴仙，報１９０﹒７銀；小米（０１８１０）跌超半成，報１５﹒１銀

。中芯（００９８１）碌低逾７巴仙，報２５﹒６５銀；金蝶（００２６８）走低逾６巴仙，報

１８﹒６４銀。



＊Ａ場走得低券商佬蝕底，神州地水淹理賠問內險＊



神州實施新版外商投資准入負面清單，擴大金融業開放，中資券商佬普遍受壓，海通（０６

８３７）跣低逾６巴仙，報７﹒０６銀；招商（０６０９９）撻低近８巴仙，報９﹒５９銀；中

金（０３９０８）插逾７巴仙，報１７﹒８４銀。中信建投（０６０６６）上半年純利按年急彈

近９７巴仙；營業收入都有近６８巴仙升幅，但始終不敵孖屐低走，跪近８巴仙，報１０﹒８６

銀；中信証券（０６０３０）潛水近７巴仙，報１７﹒６８銀。

大華繼顯出報告唱好內險佬保費收入可以持續復蘇，但認為受累神州洪災，財險公司的理賠

額將不可避免地激增，今年綜合率會惡化。太保（０２６０１）唔見逾２巴仙，報２２﹒６５銀

；平保（０２３１８）跪低近２巴仙，報８３﹒４銀；國壽（０２６２８）無咗逾４巴仙，報１

８銀；人保（０１３３９）遭高盛下調至評級至中性，收挫近３巴仙，報２﹒４８銀；財險（０

２３２８）被股東減持，涉資近６３００萬銀，撻低逾３巴仙，報６﹒１３銀。週末愉快，請請

！





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