【健康同行獎】２０２０健康同行夥伴大獎，共２８大獎得獎者揭曉

《經濟通通訊社２４日專訊》本港金融界領先專業財經資訊平台《經濟通》（ＥＴＮｅｔ）

舉辦之「２０２０健康同行夥伴大獎」是次頒授共２８個大獎給予９個領域獎項企業。

首屆「２０２０健康同行夥伴大獎」以「面對最健康的自己」為主題，表揚得獎者在過去一

年健康產業界的傑出企業一直以來對推廣健康生活的努力及貢獻，貫徹促進消費者健康的使命。

為消費者帶來傑出的產品及服務。

感謝評審與支持機構的協助推動健康產業發展「２０２０健康同行夥伴大獎」能圓滿舉辦，

承蒙下列一眾來自社會各界別翹楚組成專業評審團，根據創新和創意、功能、市場潛力、裨益以

及影響五大評分準則，甄選出傑出企業。再此感謝大會評審：陳裕光博士、趙彼得博士、關志康

、郭美華、賴國偉博士、梁賀琪博士和黃獎，以專業的視角評選得獎企業。另外亦要感謝各支持

機構，香港中文大學賽馬會老年學研究所、樂活新中年、智慧城市聯盟和香港中華廠商聯合會支

持此活動，協助推動健康產業發展。



「２０２０健康同行夥伴大獎」專業評審團：

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香港市務學會榮譽主席 陳裕光博士

傑出企業公民協會主席

粵港澳大灣區經貿協會企業公民事務主席 趙彼得博士

健康教育基金會主席 關志康

國際獅子總會中國港澳三０三區前總監 郭美華

香港傳承基金創辦人 賴國偉博士

精英匯集團控股有限公司主席 梁賀琪博士

香港作家，曾任Ｍｉｎｄｓｈａｒｅ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ業務總監 黃獎

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新型冠狀病毒肺炎是近百年來人類遭遇的影響範圍最廣的全球性大流行病，對全世界是一次

嚴重危機和嚴峻考驗。大眾生命安全和健康面臨重大威脅。面對這場前未遇，突如其來的疫症，

各得獎企業同心把香港人生命安全和身體健康放在第一位，以堅定果敢的勇氣和決心，為香港人

的健康出一分力，匯聚眾人之力締造更美好香港。（ｂｉ）

