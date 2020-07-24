【健康同行獎】「２０２０健康同行夥伴大獎」得獎名單

《經濟通通訊社２４日專訊》「２０２０健康同行夥伴大獎」得獎名單如下

（排名不分先後）：



２０２０健康同行夥伴大獎－美容及健美

獎項 得獎者

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２０２０健康同行夥伴大獎－傑出消閒和健身產品 豪特保健（香港）有限公司

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２０２０健康同行夥伴大獎－企業社會責任

獎項 得獎者

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２０２０健康同行夥伴大獎－傑出社區服務（個人衞生） 滴露

利潔時有限公司

２０２０健康同行夥伴大獎－傑出社創領袖獎 香港數碼港管理有限公司

２０２０健康同行夥伴大獎－傑出創造共享價值獎 新世界發展有限公司

２０２０健康同行夥伴大獎－傑出疫境支援機構 香港復康會

２０２０健康同行夥伴大獎－傑出同行機構 九龍巴士（一九三三）有限公司

２０２０健康同行夥伴大獎－傑出關愛社區機構 維特健靈健康產品有限公司

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２０２０健康同行夥伴大獎－數位健康及科技

獎項 得獎者

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２０２０健康同行夥伴大獎－傑出虛擬保險公司 保泰人壽保險有限公司

２０２０健康同行夥伴大獎－傑出關注身心健康保險平台 保柏（亞洲）有限公司

２０２０健康同行夥伴大獎－傑出區塊鏈醫療平台 醫結有限公司

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２０２０健康同行夥伴大獎－健康及個人護理用品

獎項 得獎者

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２０２０健康同行夥伴大獎－傑出一站式個人健康及 仁醫薈有限公司

護理平台

２０２０健康同行夥伴大獎－傑出自我健康管理理念 依納康科技有限公司

２０２０健康同行夥伴大獎－傑出優質心血管藥物品牌 心血管系列

輝瑞普強香港有限公司

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２０２０健康同行夥伴大獎－健康食品及保健品

獎項 得獎者

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２０２０健康同行夥伴大獎－傑出香港健康產品網上 【樂本健】購物網

購物平台

２０２０健康同行夥伴大獎－傑出中式草本產品企業 鴻福堂集團控股有限公司

２０２０健康同行夥伴大獎－傑出天然養生產品 御藥堂（控股）有限公司

２０２０健康同行夥伴大獎－傑出全方位保健產品 維特健靈健康產品有限公司

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２０２０健康同行夥伴大獎－健康保障及策劃

獎項 得獎者

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２０２０健康同行夥伴大獎－傑出醫護保障計劃 ＡＸＡ安盛

２０２０健康同行夥伴大獎－傑出自願醫保靈活計劃方案 保柏（亞洲）有限公司

２０２０健康同行夥伴大獎－傑出醫療及危疾保障方案 中國人壽保險（海外）股份有限公司

２０２０健康同行夥伴大獎－傑出危疾保險方案 泰禾人壽保險有限公司

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２０２０健康同行夥伴大獎－行銷活動

獎項 得獎者

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２０２０健康同行夥伴大獎－傑出推動健康資訊平台 文化村生活及復康產品有限公司

２０２０健康同行夥伴大獎－傑出理賠推廣方案 泰禾人壽保險有限公司

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２０２０健康同行夥伴大獎－醫療及專業服務

獎項 得獎者

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２０２０健康同行夥伴大獎－傑出創新生物科研製藥企業 英國阿斯利康藥廠

２０２０健康同行夥伴大獎－傑出數碼化醫健體驗 卓健醫療服務有限公司

（醫療中心）

２０２０健康同行夥伴大獎－傑出全方位醫院 仁安醫院

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２０２０健康同行夥伴大獎－身心靈健康及療程

獎項 得獎者

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２０２０健康同行夥伴大獎－傑出動物快速心臟檢測方案 動析智能科技有限公司

２０２０健康同行夥伴大獎－傑出身心靈健康服務 香港心靈健康中心有限公司

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