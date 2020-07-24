《與聯共策－鄒建雄》股市漲跌互見，突顯市場風險升溫

《與聯共策》環球股市於第二季顯著反彈，但踏入第三季，各大企業與國家開始衡量疫情帶

來的實質衝擊，加上面對第二波疫情的隱憂，令投資者面臨全新風險。面對諸多不確定性因素及

市場挑戰，對於投資者而言，堅持投資原則至關重要，須放眼長遠、判斷個人的風險承受程度及

分散投資。



＊面對市場反彈，憂喜參半＊



第二季市場反彈令投資者喜憂參半。雖然股市於第一季度下挫２０％，但隨後證實跌勢短暫

。這亦突顯一個歷久不衰的投資原則，即在市場恐慌時務必保持冷靜。因為精準預測市場逆轉時

機幾乎不可能，而於市場承壓之際，恐慌性?售持股，則將可能面臨虧損且錯失反彈良機。

然而，前景仍不乏風險。第二季末的市場表現反映，新冠肺炎確診數字一旦攀升，可能導致

市場震盪。雖然宏觀經濟數據改善，但環球經濟或將面臨近年來最嚴重的衰退，企業盈利和股市

表現承壓將在預期之?。

市場各板塊的回報大不相同，導致出現新的不均衡與集中風險升溫的現象。判斷動盪市況下

個人的風險承受程度並相應進行分散配置，對投資者言至關重要。另外，隨著疫情持續發展，避

開最易受到衝擊的業務並識別具有長遠發展能力的企業，才能於經濟渡過衰退、走向復甦市場表

現分散的情況下締造長期回報。



＊深入的基本面研究，有助分析疫情影響＊



由於疫情帶來的風險仍將存在，投資者將面臨不確定因素的挑戰。許多企業於第一季財報中

撤回盈利指引，導致企業盈利預測出現明顯差異。隨著第二季財報季於七月展開，投資者將可藉

此釐清企業應對疫情衝擊的實力。

聯博認為，在此環境下，投資者若能了解行業與企業並進行深入研究，將更具優勢。雖然無

人能精準預測疫情走向，但若疫情發展再次回升，投資者能識別更易受政府防疫措施（如：封城

）衝擊的企業。

於疫情期間投資，亦須放眼長遠至２０２０年之後，並預估企業長期現金流的狀況，以應對

具不確定性的投資環境。隨著疲弱的企業表現不振、穩健企業蓬勃發展，各大板塊及行業將被重

新界定。通過詳盡檢視企業的資產負債表，並與企業管理層互動，才能判斷哪些企業正在制訂健

全的策略性決定，並有望成為後疫情時代的贏家。



＊秉持投資三大原則＊



面臨諸多挑戰，投資者更須秉持投資原則加以應對。第一，接受市場波動高企為當下投資市

場的常態，但避免投資偏離軌道而影響長期投資目標。第二，判斷動盪市況下個人的風險承受程

度，並相應分散配置。第三，檢視投資市場與風格，避免過度集中於某些國家地區或估值偏高的

個股，以防投資於市場逆轉下受損。《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

