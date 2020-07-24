中美關係惡化，港股插５５７點收２４７０５，「ＡＴＭＸ」急跌

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美股下挫，道指跟標指跌逾１％，納指下挫超過２％，科

技龍頭回吐壓力更顯著。加上美軍周四一日內派出５架軍機飛赴南海海域上空，同日解放軍發布

封海公告稱，將進行大規模實彈演習。港股昨日反彈逾２００點後，今早低開２２２點，開市後

跌幅曾縮至１６１點，見２５１０１點半日高。

中國外交部通知美方關閉駐成都總領事館，市場憂慮美中關係進一步惡化。港股午後甫開市

即跌穿上午低位。內地股市跌幅擴大，恆指後市走勢反覆向下，一度跌逾６００點，低見２４５

９８點，為７月２日以來新低，失守５０天線（約２４６１４點）。恆生指數最終收報２４７０

５，下跌５５７點或下跌２﹒２１％，５０天線失復得，主板成交１６６６﹒６０億元增加１８

﹒６％。國企指數報１００８０，下跌２４４點或下跌２﹒３７％。

市場憂中美關係升溫，Ａ股急挫，上證綜指收報３１９６﹒７７，下跌１２８點或下跌３﹒

８６％；深證成指收報１２９３５，下跌７２５點或下跌５﹒３１％。市場交投熾熱，兩市成交

合計增至１﹒３３萬億元人民幣，連續１７日破萬億元。

重磅股方面，騰訊（００７００）跌５﹒２１％，報５２８元，拖低大市１６１點；港交所

（００３８８）跌４﹒１％，報３６０﹒４元；匯控（００００５）跌１﹒５％，報３６元；友

邦保險（０１２９９）下跌１﹒３％，報７１﹒９元；建行（００９３９）下跌１﹒６８％，報

５﹒８６元。中資電訊股逆市靠穩，中移動（００９４１）升１﹒０４％，報５３﹒５元；中電

信（００７２８）升１﹒７８％，報２﹒２９元。



＊新經濟股下挫，軍工股個別發展＊



恆指公司將於下周一（２７日）推出恆生科技指數，惟隔晚美股科技股急吐，本港科技龍頭

今日亦向下，除騰訊外，「ＡＴＭＸ」其他股份均急跌，當中阿里（０９９８８）挫３﹒０８％

，報２３９元；美團（０３６９０）跌４﹒１７％，報１９０﹒７元；小米（０１８１０）

報１５﹒１０元跌５﹒２７％。其他新經股方面，阿里健康（００２４１）跌６﹒７１％，報２

０﹒８５元；網易（０９９９９）跌３﹒８４％，報１４０﹒１元；京東（０９６１８）跌２﹒

８１％，報２３４﹒８元。另外，微盟（０２０１３）瀉８﹒６２％，報１１﹒０２元；華虹半

導體（０１３４７）挫８﹒９９％，報２８﹒３５元。

中美關係進一步惡化，中國提出反制措施，Ａ股軍工股繼續走強。中船防務（００３１７）

Ｈ股連升三天後回吐，軟０﹒１６％，報１２﹒２元；中航科工（０２３５７）挫１﹒９８％，

報４﹒４５元。不過，中航工業（００２３２）升３﹒０３％，報０﹒１３６元。擔心中美爭拗

會拉動稀土價格上升，中國稀土（００７６９）獲炒上，今早一度飆升１４﹒３％，收市升４﹒

０８％，報０﹒５１元。



＊習近平要求將民族汽車品牌做好，長汽急升＊



國家主席習近平表示，一定要把民族汽車品牌搞上去，惟汽車股普遍向下。當中，公布業績

後獲大和與摩通升目標價的長汽（０２３３３）飆７﹒２３％，報８﹒１６元。廣汽（０２２３

８）軟０﹒１６％，報６﹒２４元；東風（００４８９）跌１﹒１７％，報５﹒０７元；比亞迪

（０１２１１）急吐８﹒８７％，報７２﹒４５元；吉利（００１７５）跌１﹒３７％，報１５

﹒８８元。

國家管網集團持續整合國有石油企業管道資產，石油石化股今早表現活躍。中石油（００８

５７）向升２﹒１４％，報２﹒８６元；中海油（００８８３）跌１﹒５％，報８﹒５２元；中

石化（００３８６）無升跌，報３﹒４５元；旗下中石化冠德（００９３４）挫７﹒０１％，報

３﹒５８元；昆侖能源（００１３５）尚未就可能資產出售與國家管網達成最終一致意見。股價

升５﹒３４％，報６﹒５１元。



＊券商股受累Ａ股捱沽，豬肉ＡＨ股齊回吐＊



受累Ａ股急瀉，內地券商股捱沽。中金公司（０３９０８）收挫７﹒０８％，報１７﹒８４

元；華泰（０６８８６）插７﹒０６％，報１３﹒７元；發盈喜的中信建投（０６０６６）挫７

﹒８１％，報１０﹒８６元；信証（０６０３０）瀉６﹒７５％，報１７﹒６８元；海通證券

（０６８３７）急挫６﹒３７％，報７﹒０６元；國泰君安（０２６１１）瀉７﹒０６％，報１

３﹒１６元。

早前國家統計局稱，水災對部分地區生豬出欄造成一定影響。６月以來，內地肉價連續六周

上漲，豬肉股今早逆市攀升，不過午後隋市下挫。本周暫獲１﹒１億元北水買入的中糧肉食

（０１６１０）跌１﹒６９％，報２﹒９１元。至於萬洲（００２８８）股價曾一度重返７元關

，收跌２﹒７２％，報６﹒７９元；雨潤食品（０１０６８）跌１﹒８２％，報０﹒５４元。

（ｃａ）

