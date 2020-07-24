《品中資－羅國森》螞蟻集團，最令人期待的ＩＰＯ

《品中資》我認為，螞蟻科技集團（前稱螞蟻金融服務，簡稱螞蟻金服，下稱螞蟻）於本周

一（２０日）宣布，啟動至少１００億美元的集資計劃，並同步在上海科創板和香港港交所

（００３８８）上市的消息，應該不只是中港投資界的喜訊，甚至是全球投資者的一個喜訊。

正當中美就各種各樣問題而展開激烈角力，而香港經濟又受疫情和政治爭拗衝擊，這時有一

家屬全球最大獨角獸的科技公司登陸香港，確實是對我們一種極大的鼓勵。

適逢內地科創板成立一周年，而本港也會在下周一（２７日）推出「港版納指」的科技股指

數，這時迎來一家規模如此龐大，前景如此亮麗的科技股巨擘，實在令人十分欣喜。

從投資的角度，我自己形容，螞蟻是我近年最期待的一家ＩＰＯ。事實上，當２０１４年阿

里巴巴（０９９８８）（下稱阿里）在美國上市時，決定不包括支付寶這部分業務，我就一直期

待著這一日的來臨。誰不知，一等就是６年。

當然，「支付寶」完全沒有虛耗這６年時間，今日的螞蟻，就是由當日的「支付寶」孵化而

來。最初當馬雲搞阿里巴巴和淘寶網的時候，由於要解決網上支付的問題，於是就孕育了支付寶

。

發展到今時今日，支付寶已經在內地佔有逾五成的市場份額，跟騰訊（００７００）旗下的

微信支付分佔半壁江山。而且，她比微信更加國際化，現在的業務已經伸延至海外，當中包括跟

長和合作的ＡｌｉＰａｙＨＫ，以及在印度的Ｐａｙｔｍ，以及泰國Ａｓｃｅｎｄ

Ｍｏｎｅｙ、南韓Ｋａｋａｏ和印尼Ｅｍｔｅｋ等等。



＊由支付延伸至其他金融服務＊



當成千上萬的小微企和個人都習慣使用「支付寶」後，又衍生出其他的金融服務需求，因為

你的支付寶戶口可能經常會保存一些資金，這些閒置的資金可以如何增值呢？！

螞蟻想到，不如提供一些理財產品或基金，讓存戶╱消費者可以按日收到超出銀行存款的回

報吧（利息可以按日計）！因此，圍繞著「支付寶」，又發展出一系列金融業務，包括智慧理財

平台「螞蟻財富」、第三方信用評估公司「芝麻信用」、內地首批民營銀行之一的「網商銀行」

、「餘額寶」、「花唄」、「借唄」等等。

換句話說，今時今日的「支付寶」，已經不只是一個支付平台，更是一個金融服務平台。嗯

，又不是了！

今年３月，螞蟻金服宣布改名為螞蟻科技集團，簡稱螞蟻集團，即是「去金融化」，投向「

科技」的懷抱。無他，因為金融不可能得到科技投資者的青睞。只有科技，才可以獲得更高估值

。

原來，螞蟻再將支付寶重新定位，將之升級為「數碼生活開放平台」，聚焦服務業數碼化的

戰略目標。這也是支付寶誕生１６年來最重大的一次戰略轉型。

完成這個轉型之後，螞蟻就正式開展上市計劃，進一步集資，以發展更全面的科技金融業務

。我之所以憧憬螞蟻的上市，有幾個原因。首先，螞蟻的核心業務已經有了堅實的基礎。

根據阿里的年報，螞蟻集團截至２０２０年３月底止的年度，為阿里貢獻７﹒５２億美元利

潤，以阿里持有螞蟻３３％股權伸算，螞蟻去年的盈利大約２２﹒７９億美元，即約

１７７億港元。

再者，螞蟻在本身的核心業務上，是有著重大的競爭優勢，這是其他科技公司不能比擬的。

這種業務架構，就只有騰訊和螞蟻的母公阿里巴巴有這條件（騰訊的核心業務是電腦和手機遊戲

，這個業務在內地有絕對優勢；而阿里的核心業務是電商，這個業務在內地也是有絕對優勢）。



＊螞蟻以國際級公司為目標＊



事實上，騰訊、阿里和螞蟻都是有潛力成為世界級的公司，因為她們的目標和野心都不只在

內地。到這一刻為止，只有騰訊的海外業務佔比較少，但阿里和螞蟻在很早前已經決意以國際級

公司為奮鬥目標，而且已有一定成績。所以，我除了喜歡這兩隻已上市的龍頭科技股外，螞蟻是

我最憧憬的第二梯隊呢！

馬雲創立的幾家公司，名字都有點獨特性，對於為何叫「螞蟻」，原來因為「像螞蟻一樣，

雖然渺小，但它們齊心協力，煥發出驚人的力量，在去目的地的道路上永不放棄。」

就讓我們一起等待這隻「螞蟻」吧！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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