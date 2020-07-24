【科創板】解禁潮開啟，西部超導遭減持最多１４％現價挫近６％

《經濟通通訊社２４日專訊》科創板限售股解禁後，９家上市公司火速宣布股東減持計劃，

動搖投資者對科創板信心，科創５０指數現挫超過２％。

其中，西部超導（滬：６８８１２２）公布，公司於昨日（２３日）收到多名出具的減持計

劃告知函，擬合計減持不超過１４％股份，以最新收盤價計，減持股份總值約２１億元人民幣；

沃爾德（滬：６８８０２８）則公布，收到兩名股東達晨銀雷、啓迪匯德及多名公司高管成員發

來的減持計劃告知函，擬合計減持不超過９﹒１％股份，其中達晨銀雷、啓迪匯德幾乎是要清倉

減持了；中微公司（滬：６８８０１２）多名股東擬合計減持約２﹒７％股份。

西部超導現挫５﹒５％，沃爾德跌５﹒４％，惟中微公司升０﹒４％。





表列宣布股東減持計劃的科創板股份表現：



股份（編號） 主要股東擬減持上限 現價（人民幣） 變幅

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西部超導（滬：６８８１２２） １４﹒０％ ３２﹒２８元 跌５﹒５％

容百科技（滬：６８８００５） １２﹒０％ ２９﹒９８元 跌２﹒８％

沃爾德 （滬：６８８０２８） ９﹒１％ ５０﹒０３元 跌５﹒４％

光峰科技（滬：６８８００７） ９﹒０％ ２４﹒９０元 跌７﹒４％

嘉元科技（滬：６８８３８８） ７﹒９％ ５０﹒４４元 跌４﹒８％



瀚川智能（滬：６８８０２２） ３﹒０％ ３９﹒１５元 跌３﹒８％

樂鑫科技（滬：６８８０１８） ３﹒０％ １７２﹒７１元 跌３﹒９％

中微公司（滬：６８８０１２） ２﹒７％ ２０７﹒６６元 升０﹒４％

新光光電（滬：６８８０１１） １﹒５％ ４２﹒７４元 跌２﹒９％

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（ｅｙ）

