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24/07/2020 11:15

【科創板】科創５０指數跌幅擴至３﹒５％，明星股寒武紀瀉逾一成

　　《經濟通通訊社２４日專訊》科創板限售股解禁後，９家上市公司火速宣布股東減持計劃，
加上今早晶片概念科創板股份急挫，引發科創５０指數現瀉３﹒５％。
　　其中，力合微（滬：６８８５８９）暴跌１１﹒３％，寒武紀（滬：６８８２５６）瀉
１０﹒５％，國盾量子（滬：６８８０２７）跌９﹒４％，清溢光電（滬：６８８１３８）跌６
﹒９％，滬硅產業（滬：６８８１２６）跌６﹒８％，芯朋微（滬：６８８５０８）跌
６﹒５％。（ｅｙ）

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