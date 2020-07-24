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即市新聞

24/07/2020 08:35

【貿易再戰】商務部：堅決反對美國就「人民幣匯率低估」項目調查

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》就近日美國商務部決定對原產於中國的扎
帶產品發起反傾銷反補貼調查，並且在反補貼程序中針對所謂「人民幣匯率低估」項目發起調查
。中國商務部表示，注意到美國商務部首次在反補貼案件中立案調查所謂「人民幣匯率低估」項
目。中方對此堅決反對。

＊人民幣匯率處於合理均衡水平，沒有被低估＊

　　中國實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，市場在匯
率形成中起決定性作用。總體上，人民幣匯率處於合理均衡水平，並沒有被低估。自２００５年
以來，人民幣對美元已累計升值超１７％，根據國際清算銀行公布的數據，２００５年初至
２０２０年５月，人民幣名義有效匯率升值３８％，實際有效匯率升值４９％，是二十國集團經
濟體中最強勢的貨幣，在全球範圍內也是升值幅度最大的貨幣之一。
　　匯率問題超出了一成員按照世貿組織規則進行反補貼調查的權限。美國今年２月修改法規以
對別國匯率進行反補貼調查，已涉嫌違反世貿規則，受到多方面反對。即使按照美國法規，申請
人的申訴內容也存在大量錯誤，不具備財政資助、利益授予和專向性等反補貼必備要素。中方敦
促美方遵守現有國際規則，停止對所謂「人民幣匯率低估」進行反補貼調查。

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