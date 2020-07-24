【科創板】科創板９公司公布減持計劃，中微公司首現詢價轉讓

《經濟通通訊社２４日專訊》中微公司（滬：６８８０１２）、西部超導

（滬：６８８１２２）、瀚川智能（滬：６８８０２２）、沃爾德（滬：６８８０２８）等９家

公司昨日發布股東減持股份計劃公告。其中，中微公司嘗鮮詢價轉讓制度，其餘８家公司的減持

方式均以集中競價、大宗交易進行。

根據公告，中微公司９名股東合計持有公司２１﹒５２％股份，此次擬通過詢價方式轉讓２

﹒６６％股份。詢價轉讓價格下限為每股１７８元人民幣，為昨日收市價的８６﹒７３％。通過

詢價轉讓受讓的股份，在受讓後６個月內不得轉讓。

從全部９家公司股東減持比例來看，減持股份佔總股本比例最高的是西部超導，公司股東中

信金屬、深創投、陝西成長新興及陝西成長新材料擬合計減持股份不超過總股本的１４％。減持

原因包括自身資金需要、自身投資運作安排等。

此外，容百科技（滬：６８８００５）股東湖州海煜等擬合計減持不超過總股本的

１１﹒９５％；沃爾德股東晨銀雷等及公司董監高擬合計減持公司股份不超過總股本的

９﹒０８％；光峰科技（滬：６８８００７）多名股東擬合計減持股份不超過總股本的９％；嘉

元科技（滬：６８８３８８）股東擬合計減持股份不超過總股本的７﹒８７％；瀚川智能股東江

蘇高投擬減持股份不超過總股本的３％；樂鑫科技（滬：６８８０１８）股東Ｓｈｉｎｖｅｓｔ

也計劃持不超過總股本３％的股份；新光光電（滬：６８８０１１）股東擬減持股份不超過總股

本的１﹒４９％。（ｌｃ）

