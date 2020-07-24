《經濟通通訊社２４日專訊》達達集團與華潤萬家宣布雙方升級為戰略合作關係。雙方將在
全渠道履約、商品管理、用戶、營銷等多個領域全方面加深合作。
根據戰略合作協議，在門店全渠道履約配送上，達達集團旗下京東到家平台將為華潤萬家提
供全倉、半倉、全賣場３種履約解決方案的技術輸出。在商品管理上，京東到家為華潤萬家提供
智能商品管理工具、持續輸出品類拓品建議。另外，基於達達集團與京東物競天擇項目合作，華
潤萬家在京東到家平台上的門店將接入京東。（ｊｔ）
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24/07/2020 15:23
【中概焦點】達達集團與華潤萬家戰略升級，在營銷等領域加深合作
《經濟通通訊社２４日專訊》達達集團與華潤萬家宣布雙方升級為戰略合作關係。雙方將在
全渠道履約、商品管理、用戶、營銷等多個領域全方面加深合作。
根據戰略合作協議，在門店全渠道履約配送上，達達集團旗下京東到家平台將為華潤萬家提
供全倉、半倉、全賣場３種履約解決方案的技術輸出。在商品管理上，京東到家為華潤萬家提供
智能商品管理工具、持續輸出品類拓品建議。另外，基於達達集團與京東物競天擇項目合作，華
潤萬家在京東到家平台上的門店將接入京東。（ｊｔ）
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