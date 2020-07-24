《神州縱橫－凌昆》中國經濟回溫投資仍待推動

《神州縱橫》中國公布次季經濟數據，增長如期出現Ｖ型反彈並回復同比正增長３﹒２％，

但消費及投資尚未完全恢復正常。展望今後仍要面對外圍境況不佳及中美鬥爭升級的威脅。



＊經濟已呈Ｖ彈＊



中國ＧＤＰ首季降６﹒８％次季反彈，上半年仍降１﹒６％，下半年若表現稍勝次季則全年

可保１％增長，達到ＩＭＦ的估計水平。這已是令中國在全球主要經濟體中一枝獨秀。若下半年

增長更佳接近去年水平，則全年可增近２％，故是坐１望２格局。生產方面工業復元進度不錯，

次季已反彈至增４﹒４％，遠勝首季跌８﹒４％，上半年雖仍跌１﹒３％，但高科技生產卻增長

４﹒５％，反映結構調整優化未停。上半年出口雖降３﹒０％，但機電出口仍增０﹒５％，也是

結構優化的反映。看來災難令經濟亮點及調整的必要性更為凸顯。今後經濟將要更多依靠內需推

動。目前消費復元遇上兩個障礙，一是人均收入上半年實際下降１﹒３％，二是人均消費開支實

際下降９﹒３％，反映消費意欲倒退更甚。但推動消費的真正動力來自投資，投資快上不單令

ＧＤＰ增長加快，連帶就業、收入等的增長都加快，直接為消費注入動力，同時經濟尤其就業環

境改善，又可增強人們的消費信心及意欲。中國經濟在回溫中的最大問題，是當局仍未真正明白

促投資的重要性及關鍵性，只靠轉變支付及政府讓讓利來推消費保就業殊非根治之道，且也不可

持續。



＊應以大投資推大發展＊



固定資產投資首季大跌逾１６％，到半年收窄至３﹒１％，但仍有很大復元空間。目前中國

要推動經濟必須建基於大投資、大科技、大發展的「三大」戰略上，以大量及廣泛的項目投入帶

動科技自主研發，並以此為龍頭引導全面發展，拉動結構優化及產業升級。大科技包含了新一輪

科技發展及工業革命４﹒０的範疇，並以此為主角，其中關鍵領域有各種ＩＴ技術、生命科學、

生物技術、新能源及新材料等。由此對經濟可起到以新產業、新業態帶動的規模擴張，和顯著提

高效率，特別是全要素生產率ＴＦＰ（Ｔｏｔａｌ Ｆａｃｔｏｒｙ

Ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙ）。「三大」的影響絕非止於經濟，還有由新科技帶來的新生產方法

、模式、新工作方式、新生活習慣、新人際關係及社會、政經體制等。這將掀開人類文明歷史發

展的新頁，中國若能取得先機及領先優勢意義自必重大。當局對此亦似有所認識及行動，日前發

改委等１３個部門便聯合發布意見，提出支持１５種新業態新模式的發展，包括線上醫療、教育

、辦公、數字化管治、自動化無人化生產及分享活動等。此乃好的開始，理應進一步出台具體的

相應投資規劃以落實「三大」戰略。《資深評論員 凌昆》



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