《股林淘金－林家亨》經濟復甦遇冷水，港美股短期調整

《股林淘金》美國昨天（２３日）公布的每周新申領失業申報人數１４１萬，比市場預期之

１３０萬為多，市場預期美國經濟復甦將會受阻礙，美股開市後投資氣氛反應負面，全日反覆下

跌，道指收市報跌３５３點，納指下跌２４４點，約２﹒２９％。收市之後，英特爾晶片宣布第

二季度業績，雖然盈利有增長，但同時宣布將７納米晶片的推出日期延遲，比之前預期的遲了一

年，股價在延遲交易時段跌了１０％，事件有機會影響今晚（２４日）美國其他科技股的股價表

現。

預計今日港股跟隨美股調整，昨天恆指２０５點的升幅應會被打回，假若今日恆指跌幅收斂

至１００點左右，不妨可以酌量減持，以提防今晚美國科技股再跌的影響，假若今日恆指跌幅溫

和，不宜入市撈底，可以等待下周一再審視形勢才作決擇。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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