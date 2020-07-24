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即市新聞

24/07/2020 09:40

【聚焦人幣】人幣中間價微跌，即期開市跟貶８９點報７﹒００５０

　　《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早隨中間價低開８９點
子，報７﹒００５０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒９９６１。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９９３８，較上個交易日跌１７點子，上
個交易日報６﹒９９２１。
　　美國商務部決定對原產於中國的扎帶產品發起反傾銷反補貼調查，並且在反補貼程序中針對
所謂「人民幣匯率低估」項目發起調查。中國商務部反駁表示，中國實行以市場供求為基礎、參
考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，市場在匯率形成中起決定性作用。總體上，人
民幣匯率處於合理均衡水平，並沒有被低估。

＊美國大選前中美對抗升級，人幣升值空間或有限＊

　　瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰最新觀點認為，在１１月美國大選前特朗普將繼續表現對華
強硬立場，儘管中美貿易協議方面沒有操作餘地，但在外交等領域的對抗可能進一步升級。在此
背景下，人民幣匯率的升值空間或有限，不過仍不排除年內測試６﹒９５的可能。
　　招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽認為，在事件不改變經濟基本面的原則下，突發
事件對於金融市場的影響是一個短期衝擊，維持人民幣中長期穩中有升的看法。美元指數本身較
弱，人民幣雙邊匯率的貶值空間將會受到弱勢美元的制約；即使後續美方持續挑釁，人民幣匯率
在７﹒０５－７﹒１０一帶的支撐預計將起到一定作用。（ｊｔ）

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