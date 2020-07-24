【聚焦人幣】中美博弈升溫，人幣即期大跌２０１點創近兩周近低

《經濟通通訊社２４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早隨中間價小幅低開

８９點子報７﹒００５０，其後中美領事館衝突未減，盤中一度急跌２７７點。最終仍收跌

２０１點報７﹒０１６２，失守７關兼創自７月１４日以來近兩周近低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）跌勢喘定，現跌９８點子，報７﹒０１９２。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９９３８，較上個交易日跌１７點子，上

個交易日報６﹒９９２１。

美國周二（２１日）勒令關閉中國駐休斯敦總領事館後，中國最新祭出反制，決定撤銷對美

國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。中美

博弈持續升溫之際，南海局勢再生波瀾。美軍周四（２３日）一日內派出５架軍機飛赴有關海域

上空，同日解放軍發布封海公告稱，將於７月２５日至８月２日在南海的門戶、雷州半島以西海

域，進行大規模實彈演習。



＊中美緊張關係料加劇人幣下行，重點關注中國下一步動作＊



交易員稱，儘管美元整體偏弱，但中美緊張關係持續升級，市場情緒偏謹慎北向資金外流，

人民幣較其他貨幣明顯偏弱；短期人民幣料穩中小貶，但７﹒０２－７﹒０５區間支撐較強。他

們也指出，若中美雙方對緊張局勢再出的實質性舉措，料加劇人民幣下行壓力，重點關注中國下

一步動作；歐洲經濟復甦預期也會助推美指下行，不過美國疫情肆虐經濟復甦遇阻，若美股大跌

則可能重新吸引避險情緒。（ｊｔ）

