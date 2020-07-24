【人行操作】人行暫停逆回購，本周全口徑淨回籠６６７７億

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，

今日不開展逆回購操作。公開市場今日有２０００億元（人民幣．下同）逆回購到期，今日淨回

籠２０００億元，規模為２月２４日以來五個月最大。

人民銀行本周共開展１６００億元逆回購操作，而本周累計有３３００億元逆回購、

２０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）和２９７７億元定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）到期，全

口徑計，本周淨回籠６６７７億元。（ａｃ）

