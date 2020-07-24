【貿易再戰】胡錫進：中國今將要求關閉其中一家美國駐華總領事館

《經濟通通訊社２４日專訊》在美國關閉華領事館事件中言論活躍、更多次向美國放狠話的
《環球時報》總編胡錫進昨晚（２３日）在推特表示，就他所知，中國將於周五就美國的行動作
出反制措施，其中一家美國駐華總領事館將會被要求關閉，他強調中國是被迫採取報復，否則將
導致「嚴重後果」。（ｅｙ）
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