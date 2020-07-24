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即市新聞

24/07/2020 15:05

【科創板】解禁潮疊加大市震盪，科創５０全日狂瀉７﹒０２％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》科創板限售股解禁後，西部超導（滬：６８８１２２）、中微
公司（滬：６８８０１２）等９家公司宣布股東減持計劃，動搖投資者對科創板信心，再加上大
市暴跌，科創板沽壓暴漲，科創５０指數今日插水７﹒０２％，報１３８９﹒３１點。


表列宣布股東減持計劃的科創板股份表現：

股份（編號）　　　　　　　　　主要股東擬減持上限　　現價（人民幣）　　　　變幅
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
西部超導（滬：６８８１２２）　　１４﹒０％　　　　　３２﹒２８元　　　跌１０﹒４％
容百科技（滬：６８８００５）　　１２﹒０％　　　　　２９﹒９８元　　　跌　８﹒２％
沃爾德　（滬：６８８０２８）　　　９﹒１％　　　　　５０﹒０３元　　　跌　９﹒０％
光峰科技（滬：６８８００７）　　　９﹒０％　　　　　２４﹒９０元　　　跌１１﹒０％
嘉元科技（滬：６８８３８８）　　　７﹒９％　　　　　５０﹒４４元　　　跌１１﹒４％

瀚川智能（滬：６８８０２２）　　　３﹒０％　　　　　３９﹒１５元　　　跌　８﹒８％
樂鑫科技（滬：６８８０１８）　　　３﹒０％　　　　１７２﹒７１元　　　跌　４﹒５％
中微公司（滬：６８８０１２）　　　２﹒７％　　　　２０７﹒６６元　　　跌　２﹒６％
新光光電（滬：６８８０１１）　　　１﹒５％　　　　　４２﹒７４元　　　跌　８﹒４％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｙ）

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