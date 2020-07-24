【科創板】解禁潮疊加大市震盪，科創５０全日狂瀉７﹒０２％

《經濟通通訊社２４日專訊》科創板限售股解禁後，西部超導（滬：６８８１２２）、中微
公司（滬：６８８０１２）等９家公司宣布股東減持計劃，動搖投資者對科創板信心，再加上大
市暴跌，科創板沽壓暴漲，科創５０指數今日插水７﹒０２％，報１３８９﹒３１點。
表列宣布股東減持計劃的科創板股份表現：
股份（編號） 主要股東擬減持上限 現價（人民幣） 變幅
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西部超導（滬：６８８１２２） １４﹒０％ ３２﹒２８元 跌１０﹒４％
容百科技（滬：６８８００５） １２﹒０％ ２９﹒９８元 跌 ８﹒２％
沃爾德 （滬：６８８０２８） ９﹒１％ ５０﹒０３元 跌 ９﹒０％
光峰科技（滬：６８８００７） ９﹒０％ ２４﹒９０元 跌１１﹒０％
嘉元科技（滬：６８８３８８） ７﹒９％ ５０﹒４４元 跌１１﹒４％
瀚川智能（滬：６８８０２２） ３﹒０％ ３９﹒１５元 跌 ８﹒８％
樂鑫科技（滬：６８８０１８） ３﹒０％ １７２﹒７１元 跌 ４﹒５％
中微公司（滬：６８８０１２） ２﹒７％ ２０７﹒６６元 跌 ２﹒６％
新光光電（滬：６８８０１１） １﹒５％ ４２﹒７４元 跌 ８﹒４％
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（ｅｙ）
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