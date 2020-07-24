【大國博弈】外交部：美國駐成都總領館人員從事與身份不符活動

《經濟通通訊社２４日專訊》中國外交部今日通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成

都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。此舉是中方

針對美當局日前突然要求中方關閉駐休斯敦總領館的反制措施。在北京，外交部發言人汪文斌於

例行記者會上表示，中美之間出現目前的局面，是中方不願看到的，責任完全在美方。中方再次

敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。他提及，中國駐休斯敦總

敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。他提及，中國駐休斯敦總

領館仍在運轉。

汪文斌指出，美國駐成都總領事館有關人員從事與身份不符的活動，干涉中國內政，損害中

國的安全，中方多次提出交涉，美方對此心知肚明。他又指，就社會制度而言，中國無意改變美

國，美方也改變不了中國。他重申，中國奉行獨立自主的和平外交政策，永遠不稱霸、永遠不搞

擴張。

據《環球時報》總編輯胡錫進透露，中方同樣給予７２小時的時限，要求美方在３日內停止

一切業務。中方是北京時間今天上午１０點通知美方這一決定的，這意味著，北京時間下周一

（２７日）上午１０點，美駐成都領館需要完成關閉。（ｗｌ）

