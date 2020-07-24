【大國博弈】外交部：天問一號發射成功，開啟中國自主火星探測

《經濟通通訊社２４日專訊》中國首次火星探測任務天問一號探測器，昨天（２３日）中午
在海南島東北海岸中國文昌航天發射場，由長征五號遙四運載火箭發射升空。有外媒認為中國躋
身火星探測行列是為了加大對太空主導權的爭奪。對此，中國外交部發言人汪文斌回應稱，這種
說法恐怕不符合事實。天問一號探測器發射成功，正式開啟了中國自主的火星探測之旅。這不僅
是一個值得中國人驕傲和自豪的時刻，也引起了國際社會的廣泛關注。（ｗｌ）
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