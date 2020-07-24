【ＦＯＣＵＳ】下半年「擴內需」優先，保市場主體利價值股

【ＦＯＣＵＳ】中國宏觀政策重心或很快迎來分水嶺。隨著中央政治局開會部署下半年經濟

工作進入倒計時，種種跡象顯示，在最高層「以國內大循環為主體的新發展格局」的總基調下，

擴大國內有效需求將成為發力重點。受惠減稅降費、減租降息、支持「出口轉內銷」等，地產、

消費、工業、原材料等價值股有望跑贏成長股。



＊促國內大循環，勢保企業個體戶＊



過去數年，４月、７月、１２月的中央政治局會議，都被視作對內地經濟的初檢、中調、前

瞻的重要節點。繼４月１７日在一季度經濟數據公布同日開會首提「六保」後，本月底開會部署

下半年政策重心，已進入倒計時。

從最高層近日多次提及「逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展

格局」看，跟上半年全面推進復工復產達產相比，擴大國內有效需求勢將成下半年宏觀政策發力

重點。

如何擴大內需？從習主席周二（２１日）於企業家座談會上的講話可見線索，即是「千方百

計保護好」３８５８萬家企業及８２６１萬戶個體工商戶，為經濟發展積蓄基本力量。那麼，何

謂「保護好」？有兩個層面，一是正常生存，二是更大發展。為此，最高層明言，要繼續減稅降

費、減租降息、支持適銷對路出口商品開拓國內市場。



＊金融讓利擴至民間借貸利率上限＊



說到降息，繼早前央媽引導銀行系金融向實體讓利後，政策之手正伸向兩年多來首次恢復正

增長的廣義影子信貸。以眾多小微企業依賴的民間借貸為例，年化利率普遍高至１２％至

１８％，「溫州地區民間融資利率指數」一個月期更逾２２﹒５％；最高院最新據報將修改司法

解釋，調整民間借貸利率的合法上限由２４％，至不逾一年期ＬＰＲ的４倍約１５﹒４％。

網貸股在美隔晚暴跌，樂信金融暴挫１５﹒５％，創逾一個月以來收市新低；３６０金融全

日更瀉１９﹒６％。Ａ股市場經營小貸業務的多間上市公司周五早市亦普遍下跌。

利息、稅負、租金等成本下行將成下半年政策主線，隨著時間持續，股票價格將愈來愈反映

實際利率（非名義利率）的影響，地產、消費、工業、原材料等價值股有望跑贏近期飆漲的成長

股。

