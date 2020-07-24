【新冠肺炎】海員工會主席贊成收緊船員檢疫安排

《經濟通通訊社２４日專訊》衞生署昨日表示，現時南丫島對出有６艘貨船各有１名船員確
診新冠肺炎，約有１４０名船員在船上隔離。香港海員工會主席張世添在一個電台節目表示，現
時有些裝卸貨船會在香港更換船員，由於海員屬豁免人士之一，因此早前的確存在不必檢疫的情
況，又形容香港在海員換班方面較外地寬鬆，可能是因為政府考慮到香港是國際航運中心。
他指出，在香港更換船員的船隻並不多，贊成在疫情下應收緊有關安排，直到疫情過後才放
寬。（ｃｗ）
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