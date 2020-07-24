【新冠肺炎】聯合醫院７４歲男患者不治，累計死亡個案１６宗

《經濟通通訊社２４日專訊》基督教聯合醫院發言人今日公布，一名７４歲確診感染新冠肺
炎的男病人（確診個案：第１３３８號）今日離世。
病人本身入住一間安老院舍，於７月９日入院接受治療，病人治療期間腎及肝功能出現衰竭
，病情持續惡化，至今日下午１２時４８分離世。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切
協助。
連同上述個案，至今共有１６名２０１９冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。（ｃｌ）
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