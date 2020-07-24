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24/07/2020 07:53

【企業盈警】稻香控股（００５７３）料中期錄虧損

　　《經濟通通訊社２４日專訊》稻香控股（００５７３）公布，預期截至６月３０日止中期錄
得虧損，而去年同期錄純利７２００萬元。
　　該集團指，轉盈為虧主因收入按年跌介乎約４０％至４５％，而新型冠狀病毒爆發及中港兩
地實施的防疫措施包括餐飲業消費場所限制對１月以來的業務產生影響。
　　該集團指，將按上市規則盡快公布業績。（ｗｈ）

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