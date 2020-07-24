【企業盈警】天潔環境（０１５２７）料中期純利跌逾５０％

《經濟通通訊社２４日專訊》天潔環境（０１５２７）公布，預期截至６月３０日止中期純

利按年跌超過５０％，至１４５３萬元人民幣。

該集團指，純利下跌主要由於新型冠狀病毒疫情爆發，導致截至６月３０日止中期已獲授之

合約總值下降所致。疫情爆發導致內地近期經濟下行及交通不便，且由於經濟活動放緩，令新招

標延遲進而影響客戶訂單。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

