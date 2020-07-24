《日入而息》第二季外匯基金賺１０１４億，中原ＣＣＬ創３６周高

《今天重點》﹡金管局公布，今年第二季外匯基金錄得１０１４億元的投資收入，將第一季

錄得的１１２０億元投資虧損大部分抵銷。上半年共錄得１０６億港元的投

資虧損

﹡本港今日新增１２３宗確診個案再創單日新高，當中１１５宗屬本地個案，

８宗屬輸入個案，５３宗源頭未明

﹡反映二手樓價的中原城市領先指數連升三周，最新報１８１﹒７７點，按周

升０﹒５３％，創３６周新高，但下周數字將反映再爆發疫情的影響

﹡市傳京東（０９６１８）正考慮將旗下的京東健康在香港上市，最快可能今

年底或明年初掛牌，預計集資最少１０億美元（約７８億港元）

﹡地政總署公布，今日截標的大埔馬窩路住宅地共接獲１３份標書



《即日市況》﹡中美關係惡化，港股插５５７點收２４７０５，「ＡＴＭＸ」急跌



《深滬股市》﹡中美劍拔弩張，百六億外資撤滬指挫３﹒９％失三千二



《美元匯價》﹡英鎊或落後於歐元，１﹒２８２０初步阻力；歐元最新報１﹒５８８╱

８９，日圓最新報１０６﹒３３╱３５



《公司業績》﹡置富產業信託（００７７８）中期可供分派收益跌３％，每單位分派

２２﹒６仙



《公司資訊》﹡基地模板承造商智勤通過聆訊，豐盛融資為獨家保薦人

﹡報道指水滴互助擬計劃上市，最快年內進行

﹡北京汽車（０１９５８）戴姆勒於北京奔馳中期權益業績盈轉虧

﹡泛亞國際（０６１２８）聯營安逸環球與ＮＷＣＮ訂立股份交換協議

﹡星展香港「剩食回收車」將走遍全港，推動零浪費

﹡長實（０１１１３）中港是集團地產業務重點市場，續積極吸納土備

﹡浦江國際（０２０６０）獲最多４０００萬美元定期貸款

﹡益華控股（０２２１３）向銀行支付未償還本金約１３４１萬元

﹡基石藥業（０２６１６）肝癌抗體獲美國ＦＤＡ授予孤兒藥資格

﹡創興銀行（０１１１１）發行２０億美元中期票據及永續資本證券計劃

﹡惠記集團（００６１０）終止出售美國公寓大樓

﹡雅生活服務（０３３１９）９億股境外上市股份獲聯交所批准上市買賣

﹡榮豐（０８５２６）澳門項目暫停，下半年收益貢獻或下滑

﹡維亮控股（０８６１２）折讓近５％配股淨籌７００萬元

﹡東方海外國際（００３１６）次季貨運量跌４﹒６％，收益增１﹒１％

﹡安莉芳控股（０１３８８）次季銷售額按年跌３０％

﹡置富產業（００７７８）料下半年租金收入受壓，將按商戶需求提供靈活

租約



《國企紅籌》﹡天津港（０３３８２）停向聯營增資，天津港南疆二期工程項目已終止

﹡中電信（００７２８）京津冀大數據基地建設第一批項目料明年初交付



《神州民企》﹡Ｂｕｒｂｅｒｒｙ與騰訊（００７００）在深圳合作推出「社交零售」店

﹡正通汽車（０１７２８）獲貸款方同意７月分期欠款延至明年償還



《中國要聞》﹡天津等８城市入圍中央財政支持住房租賃市場發展試點

﹡工信部表示第三批侵害用戶權益ＡＰＰ出爐，包括去哪兒

﹡格力、華潤在珠海合資成立兩家投資新公司

﹡深圳市屬國資企業半年營收同比增５﹒１％至逾３０００億

﹡據報部分內銀ＭＰＡ考核獲放鬆，分析指微調合理

﹡螞蟻集團表示支付寶８００個小程序推出兩個月ＭＡＵ逾萬

﹡財政部表示６月全國銷售彩票３３５億，同比降３﹒４％

﹡進出口銀行表示上半年穩外貿外資貸款同比增５０﹒６％

﹡中煤協表示煤炭行業第三輪重組，實現資本布局優化

﹡發改委表示７月２４日國內成品油價格不作調整

﹡機構料本輪成品油調價擱淺，下輪繼續擱淺概率較大

﹡工行谷澍表示上半年新發人民幣貸款利率降至４﹒３１％

﹡內地發文支持中小企業發展，確保ＬＰＲ有效傳導

﹡最高檢察院表示加大「套路貸」等違法犯罪行為打擊力度

﹡銀保監明確融資擔保公司非現場監管規程

﹡上期所理事長姜岩稱做好鉻鐵期貨上市準備

﹡善林集資詐騙案宣判：公司被罰１５億，創辦人判無期

﹡中國實施新版外商投資准入負面清單，金融業擴大開放

﹡人行暫停逆回購，本周全口徑淨回籠６６７７億

﹡中國外交部通知美方關閉美國駐成都總領事館

﹡中國駐休斯敦總領事館拒絕閉館：「看看會發生甚麼」

﹡美軍昨多次進入南海，解放軍封海進行大規模實彈演習

﹡胡錫進稱中國予美方７２小時時間關閉成都總領館；中國今將要求關閉其中

一家美國駐華總領事館

﹡新華社表示美方歇斯底里挑起事端，中方被逼反制

﹡中通承認用假人充當安檢員屬違法違規，已安排整改

﹡達達集團與華潤萬家戰略升級，在營銷等領域加深合作

﹡孟晚舟申請中止執行美國引渡程序

﹡ＦＢＩ表示３人隱解放軍身份入境被拘，１人匿華領事館

﹡字節跳動旗下ＴｉｋＴｏｋ：對市場傳聞猜測不予置評

﹡美國稱休斯敦是中國竊取該國研究成果的情報中心

﹡商務部表示堅決反對美國就「人民幣匯率低估」項目調查

﹡蓬佩奧要求盟友以更堅決態度應對中國

﹡內地周四航班量創疫情以來新高，７月客運量恢復六成

﹡滬年內不舉辦網球、斯諾克大師賽，Ｆ１中國站未提及

﹡外交部表示天問一號發射成功，開啟中國自主火星探測；據報美方正安排外

交人員返華，外交部表示雙方保持溝通

﹡中證協表示上半年１２４家證券公司實現盈利

﹡６月中國外匯市場總計成交２﹒５萬億美元

﹡聯博集團表示中國必須不斷增強刺激政策的力度

﹡習近平在吉林考察，強調新發展理念深入東北振興戰略



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒９％，報１２３０４﹒０４點



《其他消息》﹡一對夫婦及１７歲女學生今脫暴動罪

﹡政府委任鍾麗玲為新任私隱專員，９月４日起生效

﹡龐建貽獲委任為海洋公園公司董事局副主席，今日起生效

﹡余偉文稱下半年挑戰持續，外匯基金投資將集中於防禦性及流動性

﹡地政總署表示大埔馬窩路住宅地共接獲１３份標書

﹡２０２０健康同行夥伴大獎，共２８大獎得獎者揭曉

﹡深股通額度全日流走６０．３億元；滬股通額度全日流走近８４億元，陸股

通淨流出１６４億

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒５３％，料下周反映疫情再爆發

﹡第二季外匯基金投資收入１０１４億元，大幅抵銷首季虧損



《新冠肺炎》﹡本港新增１２３宗確診再創新高，１１５宗屬本地感染

﹡大連新增９宗本土確診病例，及２７例無症狀感染

﹡康文署強烈呼籲市民切勿前往暫時關閉的泳灘

﹡大連海鮮加工廠爆群體感染，該市已啟動戰時狀態

﹡醫管局表示聯合醫院並無發生院內群組感染

﹡一名高級入境事務主任確診感染

﹡水務署一名承建商工人確診，食水安全不受影響

﹡周浩鼎澄清從無發放政府周一擬實施禁足令的消息

﹡長洲一名消防員初步確診

﹡屋宇署延長特別工作安排，提供緊急服務至８月２日

﹡海事處證逾萬名船員豁免檢疫，何？良批如無掩雞籠

﹡海員工會主席贊成收緊船員檢疫安排

﹡聯合醫院７４歲男患者不治，累計死亡個案１６宗

﹡鯉魚門度假村正式用作社區隔離

﹡聯合醫院澄清沒醫護人員確診

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