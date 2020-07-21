《股林淘金－林家亨》靖洋集團（８２５７）是冷門半導體股

《股林淘金》環球新冠肺炎疫情雖惡化，但美國納指科技股版塊屢創新高紀錄。全球最大的

債券基金Ｐｉｍｃｏ上周發表的投資展望，表示美股的價值股類型股價偏低，位於幾十年來的較

低水平，消息公布後雖然部分資金由新經濟股份流入舊經濟股份，但新經濟股份的升勢似乎沒有

受到影響。今天的半導體及晶片股份如中芯國際（００９８１）及華虹半導體（０１３４７）經

過三天來的調整後又呈反彈，其實晶片股之中有大有小，如靖洋集團（０８２５７），是屬於市

值較小的半導體股份。



靖洋集團是一間位於台灣的二手半導體製造設備及零件的統包解決方案供應商及出口商，主

要提供二手半導體製造設備及零件的統包解決方案。集團不斷投放資源至研發方面，由於近一年

業績良好，盈利增加，近期已向聯交所遞交主板申請，期望轉主板後可促使更大的股份流通量，

長遠可促進集團的業務發展。



綜觀２０１９年ＳＥＭＩ報告指台灣晉身為全球最大的半導體製造設備，成長率達

５３﹒３％。中國半導體發展受到美國的打壓，未來要靠主流中芯及華虹半導體公司帶領增加技

術水平，但其他二三線的半導體公司，可透過台灣的技術供應商合作，來取得半導體技術提升或

擴產的需要。故靖洋集團作為台灣廠家，有機會從近來中國晶片熱潮升溫中受惠，假若未來其成

交量增加，投資者不妨多加留意，因為公司既然能向上市科申請得入主板，其盈利增長必然是已

經達到了規例需求，故此股可視為未來冷門的黑馬。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有靖洋集團股份



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