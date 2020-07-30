《真知灼見－溫灼培》從全球黃金Ｑ２報告剖析金價後向

《真知灼見》世界黃金協會（ＷＧＣ）周四（３０日）公開其全球第二季黃金供求報告。報

告中顯示，全球第二季黃金總需求量為１０１５﹒７噸，按年大跌１１％。假如以整個上半年計

，總需求量為２０７６噸，按年減少６％。當中最值得留意是，倘只觀察第二季度，飾金的需求

只有２５１﹒５噸，按年大跌５３％；相反投資需求，包括金幣、金條及黃金ＥＴＦ等投資工具

的需求卻有５８２﹒９噸，按年大幅增長９８％。隨著金價變得昂貴，各地中央銀行對黃金的需

求也大跌了５０％到只有１１４﹒７噸。



＊第二季黃金投資需求佔比高達５７％＊



出現上述情況可謂是意料中事。面對嚴峻疫情，全球經濟嚴重受損，有誰還有心情大舉買入

黃金首飾。相反，隨著全球主要央行減息至接近零甚至負息，加上不斷的印鈔，卻大大提升了黃

金的投資價值。按佔比看，第二季黃金的投資需求佔總需求高達５７％，相反，過去一直守著黃

金最高需求比重的飾金，現只佔整體需求約２５％，而工業用金及中央銀行用金需求的佔比則分

別約為７％及１１％。

在黃金首飾需求方面，於第二季中國依然排行第一，惟按年大跌３３％，需求量達９０﹒９

噸，遠拋離排第二位的印度。印度於第二季的黃金首飾需求量只有４４噸，按年大跌７４％。這

也可理解，疫情對印度經濟帶來的衝擊明顯遠高於中國。



＊金價大幅大漲，持金者未有拋售飾金＊



反觀黃金供應，受疫情影響開採，黃金礦產量於第二季按年減少１０％。但有趣的是，再生

金（ｒｅｃｙｃｌｅｄ ｇｏｌｄ）同期比也減少了８％。筆者原以為因金價大幅上漲會吸引更

多持金者拋售手上飾金，使再生金的供應會大升，但現在看，這情況並沒出現。至於黃金於第二

季的總供應量為１０３４﹒４噸，按年減少１５％。也是說於第二季全球黃金的供求大致平衡，

而飾金需求明顯成了重災區。



＊１８５０技術支持，２１００有阻力＊



明顯，現時的金價很大程度是靠投資需求支撐，而投資需求在整體黃金的需求上也到了一個

相當高的佔比。往後金價要續升，筆者相信關鍵在於疫情紓緩下飾金的需求能否補上成為推升金

價的新動力。鑑於全球經濟在疫情後相信仍需一段時間才能恢復，加上現今金價靠近２０００美

元可謂相當昂貴，相信這會削弱消費者對飾金的購買力。提防在缺乏飾金的需求下，會限制金價

的上升能力。技術上，現貨金價在１８５０美元會有支持，上線阻力則在２１００美元。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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