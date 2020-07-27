《匯市走勢》市場憂慮美國經濟轉差，美元觸及近兩年低

《經濟通通訊社２７日專訊》美國新增病例持續上升，另外新一輪刺激經濟方案推遲公布，

加上中美緊張局勢升級，美元上周五（２４日）跌至近兩年最低，日圓升至逾四個月最高。

美元指數下滑０﹒４％至９４﹒４２，盤中曾暴跌至９４﹒３５８，創２２個月以來最低。

美元兌日圓跌０﹒８％，報１０５﹒９９日圓，盤中曾低見１０５﹒６８日圓，創３月中以來最

低。歐元兌美元升０﹒４％至１﹒１６４１５美元，盤中曾觸及２２個月最高。

針對美國限制中國７２小時內關閉駐休斯敦總領館，中國周五作出對等反制，決定撤銷美國

駐成都總領事館，離岸人民幣兌美元跌０﹒０７％，報７﹒０１７７元人民幣。

美國累計確診病例數超過４００萬，累計死亡病例超過１４﹒３萬，同時數千萬美國人失業

，而聯儲局將於本周舉行為期兩日的政策會議。

共和黨將於本周公布新一輪刺激經濟方案，不過額外失業補助亦將於本周到期，如果不延長

該計劃，大量失業的美國人將陷入困境。眾議院議長佩洛西周五表示，不會考慮暫時延長額外失

業補助。

最新調查顯示，歐元區企業活動本月恢復增長，因為更多地區重新開放，國民重返工作崗位

或消費。（ａｌ）



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