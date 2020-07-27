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即市新聞

27/07/2020 09:00

《牛熊志選－陳其志》資金看好阿里，大量流入部署相關認購證輪

　　《牛熊志選》恆指過去一周進一步下跌，並失守２５０００點關口，短期走勢轉弱，料乏力
反彈，下一個支持位在中期上升軌約２４０００點關口，策略上以候低吸納為主，不宜過分看好
。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（２３日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約
６２８９萬港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約１億港元資金淨流入，顯
示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２４１００點至
２４３９９點之間，累計相當約１７７３張期指合約；熊證街貨主要在收回價２５９００點至
２６１９９點之間累計了相當約１５７８張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至２０﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降
１﹒３個波幅點至２０﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅下降０﹒７個波幅點至２８﹒０％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升６﹒４個波幅點至
３６﹒３％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升３﹒８個波幅點至３８﹒８％；中油
（００８５７）的引伸波幅上升３﹒９個波幅點至３６﹒６％；海油（００８８３）的引伸波幅
上升０﹒６個波幅點至３２﹒０％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至
１９﹒３％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至２５﹒５％；工行
（０１３９８）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至１９﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅
下降０﹒１個波幅點至２１﹒１％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至
２６﹒３％。
　　輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證及牛證合共錄
得約２億元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的阿里認
購證為行使價約２６５元至２９６元附近的中期價外條款，實際槓桿約６倍；牛證方面，資金留
意收回價２２５元至２２８元之間的較貼價條款，收回距離約４％至５％，槓桿約１３倍至１７
倍。另外，港交相關認購證及牛證期內錄得約２９７８萬元資金淨流入部署，資金留意行使價
４００元至４３４元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約６倍；牛證方面，資金留意收回
價３３５元至３５５元之間的較貼價條款，收回距離約２％至７％，槓桿約１１倍至２９倍。
　　至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約４８７２萬元資金淨流入部
署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４３８元至４５２元附近的中期價外條款，
實際槓桿約５倍；熊證方面，資金主要留意收回價５５３元至５７０元附近的條款，收回距離約
４％至８％，槓桿約１１倍至１６倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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