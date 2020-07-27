《運籌帷幄－梁業豪》最後一條上升軌與兩個前跌浪低位

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。今天（２７日）港股投資者的市場焦點應會放於恆生科技指數

的表現上。３０隻指數成分股中，最受投資者關注的當然是市值最大的阿里巴巴（０９９８８）

和騰訊（００７００）。此外，市值第三大的美團點評（０３６９０）亦值得投資者特別留意，

因其交投量亦很高。本欄認為恆生科技指數於美國科技股處於歴史高位兼超買水平時推出，後市

升勢恐怕受壓。

大市方面，短期局勢維持向淡，與筆者預期的走勢相同。於上周六（２５日）的「港股影音

分析」中，筆者已詳細講解了港股淡友大戶的下站進攻目標，短線投機者於７月份期貨、期權到

期後應開始部署伺機入市博反彈。簡單而言，最後一條上升軌與兩個前跌浪底的支持將受考驗，

切忌全部失守。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（視頻：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

