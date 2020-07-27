《套期保值－蕭猷華》中美博弈政治ｓｈｏｗ，股市呈上落格局

《套期保值》恆生指數上周下跌３８４點，有消息指全球最大支付寶公司螞蟻集團計劃「Ａ

＋Ｈ」形式在上海科創板和港交所同步上市，估值達２０００億美元，香港集資約１００億美元

，有望成為今年全球最大上市集資新股，新經濟板塊仍有炒作空間。

中美博弈升級，互相關閉對方領事館，外交關係緊張，筆者早前指出，美國總統特朗普在大

選前，必定會挑起各式各樣的事端，藉以打「反中國牌」，但中美關係不會弄得太過惡劣，時好

時壞。此外，美國頻頻在南海軍事挑釁，南海會否發生戰爭？筆者認為機會近乎零。



＊特朗普實為「鷹頭鴿」＊



全世界看到特朗普政府要挑起海外戰線，製造更多的衝突，將美國抗疫失敗轉移視線，爭取

連任，難道習主席不知道嗎？不要低估中國人的智慧，美國要開火，都不會選南海，若在中國門

口開戰，美國沒有著數，筆者認為特朗普政府最多只是政治ｓｈｏｗ而已。況且，面對特朗普的

種種瘋狂的挑釁行為，筆者相信中國有智慧的官員必定會採取太極以柔制剛的態度來淡化，到１

１月美國政府就換屆，沒有必要現在跟美國硬碰。

另一方面，筆者認為特朗普其實是「鷹頭鴿」，何解？今年２月至今，特朗普家族跟中國買

了８億美元貨品，為他的哥爾夫球園添置設備，特朗普是生意人，與中國斷不了關係。雖然近期

中美緊張關係升級，但特朗普從沒說過對中國過激的言論，亦沒有制裁林鄭月娥和中國高官，最

多只是說「Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｖｉｒｕｓ」，一切都是國務卿蓬偑奧代出頭。再者，上星期中國

購買美國玉米和大豆創近期最多。所以表象中美是不和，但內裏還是要合作。

與此同時，投資者只要明白，中美政治博弈，在未來四個月會是常態，就不會太過緊張，料

只會短暫影響股市，跌了又會上升，長遠最重要是，內地疫情已經受控，中國將會是全球經濟最

快復甦的國家。



＊港股料兩極化，舊經濟股落後，新經股受捧＊



恆生指數公司今天推出恆生科技指數，預計可吸引更多科技公司來港上市，筆者預期短期港

股將會出現兩極化，舊經濟受疫情和經濟影響，表現落後；相反，新經濟受疫情影響較微，有些

甚至受惠。《獨立商品分析師 蕭猷華》



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