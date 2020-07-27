《兆談金融－陳冠兆》網上博彩ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ成投資新寵兒

《兆談金融》本港及全球多地疫情反彈，而疫情概念股，繼續吸引投資者目光，除了為人熟

悉的視象會議開發商Ｚｏｏｍ外，ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ的網上虛擬體育賽事博彩業務，亦惹市

場關注。



根據《環球網上博彩行業報告２０２０年至２０３０年》的資料，今年全球網上博彩市場，

預期會有１３％增長，其中疫情令傳統線下渠道，轉至線上，是增長來源之一。而至２０２３年

，全球網上博彩業的年度複合增長，亦料有低１０百份位數，繼續跑贏傳統線下的單位數增幅，

反映即使疫情過去，網上渠道仍繼續是增長來源。



ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ於２０１２年，推出首個網上虛擬體育賽事博彩遊戲，而今年４月，

以逆向合併形式，登陸Ｎａｓｄａｑ上市，上市首日股價高收１０％，全日最高更曾漲１８％，

而ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ的業務模式，給予投資者不俗的憧憬。玩家在ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ平

台上，以現役體育明星，自組球隊，然後在平台上參賽，玩家之間的勝負，以體育明星在現實世

界賽事的表現，所衍生的分數而定。在平台上，參賽每項虛擬賽事時，各玩家需向

ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ繳交入場費，這形成一個資金池，ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ抽取當中一部分

，作為收入，其餘的則用作派彩，予該項虛擬賽的贏家。



ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ的虛擬賽，追蹤美國五大聯賽「ＮＨＬ、ＮＦＬ、ＭＬＢ、ＮＢＡ、

ＰＧＡ」、歐洲頂尖足球賽「英超、歐聯」、全球受歡迎程度，連年上升的綜合博擊「ＵＦＣ」

、美國熱門賽車「ＮＡＳＣＡＲ」。今年首季，疫情令部分職業聯賽延期，而延期前，

ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ的收入，以按年６０％速度，快速增長，即使部分賽事暫停，期內仍按年

見３０％增長，這部分反映ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ的網上虛擬賽博彩模式，相對傳統線下博彩，

更有效配合疫情下，居家娛樂、社區關閉的生活模式。另外，ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ的活躍玩家

，從去年首季６２萬戶，增至今年首季７２萬戶，期內的活躍玩家月均消費，亦從３１美元升至

４１美元，這反映作為長遠增長基石的忠誠客戶群，進展正面。



雖然ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ今年料仍虧損，但２０２１年至２０２２年，料高達４０％至

５０％的收入增長，有望令２０２１年和２０２２年的虧損，逐年收窄，而

ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ上市至今，股價已翻１倍，今明兩年預測市銷率，分別２７倍、１８倍，

投資者除了憧憬ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ上述的自身增長潛力，亦展望美國更多州份，將放寬網上

博彩合法化（其中，本月中ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ在西維珍尼亞州，推出線上賭場的手機Ａｐｐ

，提供２１點、輪盤等，熱門博彩遊戲，而該州是繼新澤西州、賓夕法尼亞州後，

ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ線上賭場的新落戶點），另外，ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ無負債，手頭現金

４﹒５億美元，這亦為估值帶來溢價，疫情期間，賽程緩慢，上述資金，料可維持２２至３０個

月營運開支，並為建立新線上遊戲管道、拓展業務至其他合法州份，帶來基礎。



ＮＢＡ在奧蘭多的迪士尼設施，重啟賽事，並每日作賽，這有助恢得、提升

ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ平台的虛擬賽數量，對ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ屬好消息，而今年次季預測

收入７千萬至７﹒５千萬美元，投資者注視下月１４日的業績公布。



ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ計劃再發新股，如果發行成功，將有望成為美國第二大市值的博彩企

業，僅次於賭業巨擘Ｌａｓ Ｖｅｇａｓ Ｓａｎｄｓ。然而，需留意的是，

ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ在上市後，事隔３個月再發新股，兼ＣＥＯ和大股東出售持股，加上

ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ是透過「特別併購功能的公司」，作逆向合併上市，而非傳統ＩＰＯ路徑

，兼且業務規模上，仍屬較小，其中在全美網上博彩規模最大的新澤西州，

ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ的市佔率，仍落後於龍頭ＦａｎＤｕｅｌ，而博彩巨企ＭＧＭ

Ｒｅｓｏｒｔｓ，亦將投資４﹒５億美元，加快推進線上賭場，這將令競爭前景更趨激烈，故此

，ＤｒａｆｔＫｉｎｇｓ在投資組合內，屬需加倍緊貼的一員。《獨立股評人 陳冠兆》



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