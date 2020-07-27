《專家之言－葉尚志》港股未脫調整格局，關注強者回整時吸納機會

《專家之言》隔晚美股下跌的拖累下，加上Ａ股亦見有所回跌，港股上周五（２４日）伸延

了調整跌勢，恆指下跌有接近５６０點，下探至５０日線２４６１４點水平尋找支撐。走勢上，

估計仍未能擺脫調整格局行情，但有逐步重建穩定性的傾向，而恆指要再次升穿２５９００點關

口、才可確認重拾升勢，我們目前還是維持這個觀點看法。在調整擠壓的行情過程中，資金最終

還是會往優質股滲透流過去的，強者愈強是市場的不二法則。因此，建議對於長期正面看多的品

種，如互聯網龍頭、５Ｇ題材和內需消費，以及階段題材如回Ａ概念、中資券商和黃金相關，可

以繼續優先關注。



＊九隻恆生科指股優先關注吸納＊



恆指出現低開低走，在盤中曾一度下跌６６５點低見２４５９８點，正式下探至５０日線２

４６１４點尋找支撐，不宜再失，否則調整弱勢盤面將進一步加劇。恆指上周五收盤報２４７０

５點，下跌５５８點或２﹒２％。國指收盤報１００８１點，下跌２４４點或２﹒３６％。另外

，港股主板成交金額有１６６６億多元，而沽空金額有２１８﹒３億元，沽空比例１３﹒１％。

至於升跌股數比例是３４３：１５８７，日內漲幅超過１０％的股票有２７隻，而日內跌幅超過

１２％的股票有３６隻。

科網股的跌幅來得比較顯著，一方面是中美關係出現緊張，影響了市場氣氛，另一方面，近

期科網股集體拉漲後，估值亦隨之而升高了，綜合而言，在市場氣氛影響下，科網股的下跌回整

，可以說是殺一殺估值吧，目前仍未見有出現嚴重破壞性的跌勢。值得注意的是，恆生科技指數

即將正式推出，３０隻成分股內，包括三隻我們一直看作為互聯網龍頭的騰訊（００７００）、

美團－Ｗ（０３６９０）和阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８），以及其他如中芯國際（００９８１

）、金蝶國際（００２６８）、閱文集團（００７７２）、中興通訊（００７６３）、微盟集團

（０２０１３）和比亞迪電子（００２８５），建議可以優先關注吸納的機會。



＊金價攀升，黃金股續關注＊



另一方面，美元的弱化趨勢，已走得愈來愈明顯，目前最新ＤＸＹ指數已跌穿了９５，創一

年半以來的新低，但估計美元的弱化仍在加劇過程中，情況是近期推升金價的主要動力，紐約期

金升破１９２０﹒７美元再創歷史新高，可以說是沒有懸念的了。因此，對於我們一直以來推介

的金礦股如山東黃金（０１７８７）和紫金礦業（０２８９９），以及ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２

８４０）和在今年６月新推出、具有兩倍槓桿的ＦＬ二南方黃金ＥＴＦ（０７２９９），建議可

以繼續關注跟進。《第一上海首席策略師 葉尚志》

