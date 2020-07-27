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27/07/2020 13:26

【港版納指】港股午市跌幅擴大，現跌１５７點報２４５４７點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》港股今早高開２０４點報２４９０９點，隨後更高見２４９７
２點半日高位，惟受中美關係惡化影響，加上本港疫情嚴峻，恆指其後反覆向下，並且倒跌低見
２４６５４點，半日收報２４６８３點，跌２１點或跌０﹒０９％。
　　有「港版納指」之稱的恆生科技指數今日面世，高開５５點報６９１８點後，曾突破７００
０點關高見７０１４點。惟指數隨恆指回吐，半日日跌７８點或１﹒１４％，收６７８４點。
　　ＡＴＭＸ午後跌幅擴大，拖累恆指跌幅擴大，現報２４５４７點，跌１５７點或跌０﹒６４
％，主板成交７８６﹒７７億元。國企指數報１００５８，跌２２點或跌０﹒２２％。而恆生科
技指數跌勢亦加劇，現報６６８１點，跌１８１點或跌２﹒６４７％。
　　Ａ股方面亦續跌，上證綜合指數報３１８１點，跌１５﹒６２點或跌０﹒４９％，成交２８
１９﹒４３億元人民幣。深證成份指數報１２８７３點，跌６２﹒４７點或跌０﹒４８％，成交
３７１７﹒８７億元人民幣。
　　藍籌股方面，跌勢最大股份為中石油（８５７），跌４﹒２％，報２﹒７４元。重磅股方面
，匯控（００００５）、港交所（００３８８）與騰訊（００７００）均列位十大跌幅藍籌。匯
控跌２﹒６４％，報３５﹒０５元；港交所跌２﹒２８％，報３５２﹒２元；騰訊跌１﹒９９％
，報５１７﹒５元。

　　表列十大跌幅藍籌股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油　　　　　（００８５７）　　　２﹒７４元　　　跌４﹒２０％
　　新世界發展（舊）（０２９０９）　　３６﹒０５元　　　跌２﹒９６％
　　新世界發展（新）（０００１７）　　３６﹒１５元　　　跌２﹒９５％
　　匯豐控股　　　　（００００５）　　３５﹒０５元　　　跌２﹒６４％
　　石藥集團　　　　（０１０９３）　　１４﹒９２元　　　跌２﹒７４％

　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　１５﹒５２元　　　跌２﹒２７％
　　瑞聲科技　　　　（０２０１８）　　５６﹒１０元　　　跌２﹒３５％
　　香港交易所　　　（００３８８）　３５２﹒２０元　　　跌２﹒２８％
　　萬洲國際　　　　（００２８８）　　　６﹒６４元　　　跌２﹒２１％
　　騰訊控股　　　　（００７００）　５１７﹒５０元　　　跌１﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　恆生科技指數五大跌幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　鴻騰　　　（０６０８８）　　　３﹒４２元　　　跌１１﹒４０％
　　微盟集團　（０２０１３）　　１０﹒１４元　　　跌　７﹒９９％
　　恆騰網絡　（００１３６）　　　０﹒２３元　　　跌　７﹒６３％
　　中芯國際　（００９８１）　　２４﹒３０元　　　跌　５﹒２６％
　　華虹半導體（０１３４７）　　２６﹒９５元　　　跌　４﹒９４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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