【港版納指】恒生科指半日跌７８點，恒指軟２１點報２４６８３

《經濟通通訊社２７日專訊》市場焦點的恆生科技指數今日終於登場。港股無視上周五（２

４日）美股三大指數齊報跌，恆生指數今日開市即有炒作高開２０４點報２４９０９點，隨後更

高見２４９７２點半日高位，惟受中美關係惡化影響，加上本港疫情嚴峻，恆指其後反覆向下，

並且倒跌低見２４６５４點，最終半日收報２４６８３點，跌２１點或跌０﹒０９％，主板成交

６９６﹒８２億元。國企指數報１０１１１，升３１點或升０﹒３１％。

有「港版納指」之稱的恆生科技指數今日面世，高開５５點或０﹒８％，報６９１８點，未

幾突破７０００關，高見７０１４點上升２﹒２％或１５２點。然而，之後隨恆指回吐，半日日

跌７８點或１﹒１４％，收６７８４點。

Ａ股今早表現反覆，上證綜合指數報半日收３１９９點，升２點，成交２５３３﹒１５億元

人民幣。深證成分指數半日收報１２９６４點，升２８點或升０﹒２２％，成交３３４１﹒８５

億元人民幣。

重磅藍籌股方面，由友邦（０１２９９）領跑，收升１﹒９５％，報７３﹒３元；中移動（

００９４１）亦微升０﹒０９％，報５３﹒５５元；惟港交所（００３８８）跌１﹒２８％，報

３５５﹒８元；騰訊（００７００）軟０﹒４７％，報５２５﹒５元；匯控（００００５）插水

２﹒５％，報３５﹒１元。

至於有「港版納指」之稱的恆生科技指數亦於本日登場，成份股中表現最佳為舜宇光學（０

２３８２），收升２﹒７５％，報１４１﹒９元，舜宇亦為半日最佳藍籌股。至於恆生科技指數

中比重最大的「ＡＴＭＸ」全體走低，阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒２５％，報２３８﹒４元

；騰訊跌０﹒４７％，報５２５﹒５元；美團（０３６９０）跌２﹒５２％，報１８５﹒９元；

小米（０１８１０）跌１﹒９９％，報１４﹒８元。



＊中美關係緊張金股受捧，山東黃金飆逾一成＊



中美關係緊張國際金價創上新高，金股受惠普揚，山東黃金（０１７８７）飆升１０﹒３８

％，報２４﹒４５元；招金礦業（０１８１８）升７﹒３９％，報１０﹒７６元；紫金礦業（０

２８９９）升７﹒２６％，報５﹒０２元；恆興黃金（０２３０３）揚３﹒４％，報３﹒３５元

；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升１﹒７７％，報１４０８元。

本地肺炎疫情續反覆，於過去周未期間均錄得逾百宗新增個案，本地地產股續受創。新世界

（０００１７）軟３﹒３６％，報３６元；新地（０００１６）跌１﹒４１％，報９１﹒１５元

；恆隆地產（００１０１）跌１﹒５８％，報１８﹒７２元；恆地（０００１２）走低１﹒２２

％，報２８﹒２５元；長實（０１１１３）跌１﹒１５％，報４２﹒８元；信置（０００８３）

跌０﹒６４％，報９﹒２８元。



＊物管股炒高接力發盈喜，弘陽服務升逾１％＊



物管股繼續接力發盈喜，物管股普揚。部分龍頭股更重獲資金淨買入。弘陽服務（０１９７

１）升１﹒１５％，報６﹒１５元；建業新生活（０９９８３）升０﹒１９％，報１０﹒２８元

；佳兆業美好（０２１６８）升０﹒８７％，報３４﹒８元；正榮服務（０６９５８）升０﹒３

６％，報５﹒５４元；碧桂園（０６０９８）升０﹒１１％，報４３﹒９元。惟新城悅（０１７

５５）與雅生活（０３３１９）報跌，前者跌１﹒０６％，報２３﹒２５元；後者軟１﹒８７％

，報４４﹒６５元。

內需股本日繼續有追捧，此前國家主席習近平指出，要通過發揮內需潛力，使國內市場和國

際市場更好聯通。中國旺旺（００１５１）升２﹒０７％，報５﹒９１元；蒙牛（０２３１９）

升１﹒３％，報３５﹒１元；恆安國際（０１０４４）跌０﹒５２％，報６６﹒６元；華潤啤酒

（００２９１）升５﹒５２％，報５４﹒４５元；青島啤酒股份（００１６８）升３﹒９７％，

報６８﹒１元。



＊半導體為最大跌勢板塊，康特隆跌逾３０％＊



半日跌幅最大板塊為半導體股，當中跌勢最強為康特隆（０１９１２），半日收跌３０﹒１

４％，報０﹒２４８元；中芯（００９８１）亦跌３﹒３１％，報２４﹒８元；華虹半導體（０

１３４７）跌２﹒１２％，報２７﹒７５元。惟部分半導體股仍錄升勢，包括ＡＳＭ太平洋（０

０５２２）升１﹒４８％，報９９﹒５元；上海復旦（０１３８５）升９﹒８７％，報１０﹒８

元。

生物科技股方面今日亦普跌，信達生物（０１８０１）跌４﹒９％，報４７﹒６元；康方生

物－Ｂ（０９９２６）跌６﹒１６％，報２８﹒９５元；沛嘉醫療－Ｂ（０９９９６）跌２﹒５

９％，報３０﹒１元；啟明醫療－Ｂ（０２５００）則升０﹒１３％，報７５﹒２元。

（ｊｃ）

