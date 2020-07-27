【港版納指】恒生科技指數曾升逾２％突破七千關，最新倒跌１３點

《經濟通通訊社２７日專訊》有「港版納指」之稱的恆生科技指數今日面世，高開５５點或

０﹒８％，報６９１８點，未幾突破７０００關，高見７０１４點，上升２﹒２％或１５２點。

然而，中美關係緊張，加上本港疫情加情，據了解行政會議今日將召開特別會議，料拍板防疫措

施加辣，禁午市堂食及強制室外亦要戴口罩，恆生指數升幅收窄，恆生科技指數亦由高位回落，

最新倒跌１３點或０﹒１９５％。

重磅股方面，阿里巴巴Ｗ（０９９８８）仍升０﹒０８４％，報２３９﹒２元；騰訊控股（

００７００）跌０﹒１８９％，報５２７元；小米集團（０１８１０）跌１﹒１９２％，報１４

﹒９２０元；美團點評（０３６９０）跌１﹒３６３％，報１８８﹒１００元。

現時，恆生指數報２４７７３，升６８點或升０﹒２８％。國企指數報１０１５１，升０﹒

７０％或升７０點。

即月期指新報２４７８５，升１００點，高水１２點。即月國指期貨報１０１５９，升８３

點，高水７點。

上證綜合指數報３２０３，升６點或升０﹒２１％，成交２３３１﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１３００１，升６６點或升０﹒５１％，成交３０８４﹒００億元人民幣。

（ｅｃ）

