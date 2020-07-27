【油市博奕】傳墨西哥啟動全球最大石油對沖計劃

《經濟通通訊社２７日專訊》據路透社引述消息人士指，墨西哥已邀主要華爾街銀行為其石

油對沖計劃提交報價，暗示已開始啟動石油對沖計劃，不過財政部未有回應。

墨西哥每年購買多達１０億美元的金融合約，以保護石油收入，而相信今次是全球最大石油

對沖計劃，不過預計今年的對沖規模較小，因為用於保護石油利潤的期權價格比上年昂貴。

（ａｌ）

