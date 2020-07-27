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27/07/2020 09:22

恒生科指面世，恒指高開２０４點報２４９０９點，國指漲８５點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》亞洲股市今早普遍暢旺，首爾指數升２１帶，台北加權指數升
３０３點，惟日經挫逾１７１點；港股方面，今早有「港版納指」之稱的恆生科指登場，刺激港
股高開２０４點，恆騰網絡（００１３６）高開２﹒４％，為該指數開市最佳表現股份；恆指成
份股方面，濠賭股走勢反彈，銀娛（０００２７）、金沙（０１９２８）升約２％。恆生指數開
報２４９０９點，升２０４點或升０﹒８３％，主板成交１７﹒２０億元。國企指數報１０１６
６點，升８５點或升０﹒８５％。
　　匯控（００００５）升０﹒１４％，報３６﹒０５元；港交所（００３８８）升０﹒３３％
，報３６１﹒６元；騰訊（００７００）升０﹒３８％，報５３０元；中移動（００９４１）升
０﹒８４％，報５３﹒９５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒７４％，報７３﹒１５元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中信股份（００２６７）　　　７﹒４５元　　　升２﹒０５％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５１﹒０５元　　　升２﹒００％
　　恆隆地產（００１０１）　　１９﹒３８元　　　升１﹒８９％
　　金沙中國（０１９２８）　　２９﹒８０元　　　升１﹒８８％
　　友邦保險（０１２９９）　　７３﹒１５元　　　升１﹒７４％

　　建設銀行（００９３９）　　　５﹒９６元　　　升１﹒７１％
　　中海外　（００６８８）　　２４﹒００元　　　升１﹒６９％
　　中生製藥（０１１７７）　　１０﹒１０元　　　升１﹒６１％
　　恆安國際（０１０４４）　　６８﹒００元　　　升１﹒５７％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５８﹒３５元　　　升１﹒５７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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