恒生科指面世，恒指高開２０４點報２４９０９點，國指漲８５點

《經濟通通訊社２７日專訊》亞洲股市今早普遍暢旺，首爾指數升２１帶，台北加權指數升

３０３點，惟日經挫逾１７１點；港股方面，今早有「港版納指」之稱的恆生科指登場，刺激港

股高開２０４點，恆騰網絡（００１３６）高開２﹒４％，為該指數開市最佳表現股份；恆指成

份股方面，濠賭股走勢反彈，銀娛（０００２７）、金沙（０１９２８）升約２％。恆生指數開

報２４９０９點，升２０４點或升０﹒８３％，主板成交１７﹒２０億元。國企指數報１０１６

６點，升８５點或升０﹒８５％。

匯控（００００５）升０﹒１４％，報３６﹒０５元；港交所（００３８８）升０﹒３３％

，報３６１﹒６元；騰訊（００７００）升０﹒３８％，報５３０元；中移動（００９４１）升

０﹒８４％，報５３﹒９５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒７４％，報７３﹒１５元。



恆指十大升幅股份表現如下：

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中信股份（００２６７） ７﹒４５元 升２﹒０５％

銀河娛樂（０００２７） ５１﹒０５元 升２﹒００％

恆隆地產（００１０１） １９﹒３８元 升１﹒８９％

金沙中國（０１９２８） ２９﹒８０元 升１﹒８８％

友邦保險（０１２９９） ７３﹒１５元 升１﹒７４％



建設銀行（００９３９） ５﹒９６元 升１﹒７１％

中海外 （００６８８） ２４﹒００元 升１﹒６９％

中生製藥（０１１７７） １０﹒１０元 升１﹒６１％

恆安國際（０１０４４） ６８﹒００元 升１﹒５７％

瑞聲科技（０２０１８） ５８﹒３５元 升１﹒５７％

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（ｕｌ）

