《盤後部署》疫情加中美緊張升溫雙夾擊，港股或試下２４２５０點

《經濟通通訊社２７日專訊》被稱為「港版納指」的恆生科技指數本日正式推出，加上內地

工業利潤連續兩個月上升，港股今早高開２０４點報２４９０９點，盤中早段曾飆２６７點，高

見２４９７２點。惟受中美關係及本港疫情等憂慮，港股調頭轉跌，全日低見２４５２６點跌１

７８點。最終港股收報２４６０３點，跌１０２點或跌０﹒４１％，穿五十天線（約２４６２９

），主板成交１２５６﹒７７億元，較上一交易日大減２４﹒６％。國企指數報１００７５點，

跌５點或跌０﹒０５％。

Ａ股兩市小幅上揚。上證綜合指數報３２０５點，升８點或升０﹒２６％。深證成份指數報

１２９７６點，升４１點或升０﹒３２％，兩市合計成交９２７１﹒７９億元人民幣，較上交易

日大減３０﹒５％。



＊中國今年ＧＤＰ增速預估上修，歐元區經濟表現或超美＊



據路透調查，後疫情時代的中國經濟將穩步復甦，超預期的二季度表現令市場上調全年預估

，中值上調至２﹒２％。不過，因為該調查進行時中美關係尚未進一步惡化，目前有不少分析人

士提出，中美關係緊張態勢或令貿易和製造業承壓。瑞銀分析師表示，雖二季度整體經濟大幅反

彈，但鑑於經濟活動仍未完全恢復常態、勞動力市場依然承壓，三四季度ＧＤＰ環比增長勢頭應

會減弱，而且二季度的大幅反彈或減低政府短期加碼寬鬆政策。年內下調存款基準利率的可能性

很低，不過料仍下調中期借貸便利（ＭＬＦ）利率至多５－１０個基點。野村也認為，隨著一系

列不利因素的出現，中國下半年經濟復甦的步伐將放緩。其中，美國經濟或成為下半年最大的不

確定性，是中國出口最大的不確定性。

歐元區７月企業活動恢復增長，加上疫情控制成果顯效，市場皆料歐元區經濟有望比美國更

快從危機中恢復。與美國相比，歐洲許多前疫情重災區已恢復經濟活動，而沒有引起疫情反彈，

這也增強市場對經濟復甦的信心，或會鼓勵消費和企業投資，從而進一步推動需求和增長。而且

，歐洲在保護工作和收入方面做得更好，通過休假計劃使數百萬工人保持收入。摩根大通預計今

年歐元區經濟將萎縮６﹒４％，略遜於美國的收縮５﹒１％，但預計２０２１年歐元區反彈６﹒

２％，是美國２﹒８％增幅的兩倍以上。



＊本日資金流出３６７７萬元，市場觀望氣氛濃＊



「港版納指」推出首日港股一度高開逾兩百點，惟受中美關係及疫情影響，港股仍轉跌，失

守五十天線。料港股在中美關係及本地疫情牽制下，走勢以反覆上落為主。加上，隨著恆生科技

指數推出，部分科網股仍是資金追捧對象。另外，因中方已向美國作出同樣的反制措施，料雙方

行動或會先暫緩和。不過，本日資金流出３６７７萬，雖較上個交易日的流出逾１０億大大減少

，但仍反映市場觀望氣氛濃。從技術面看，港股繼７月９日觸保力加通道的頂部回落後，目前正

逐步貼近其底部（約２４２５０點），料港股下一步觸及２４２５０點後見反彈，反彈位看通道

的中軸約２５３００點。（ｆｚ）

