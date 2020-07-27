《外企業績》美國運通第二季盈利挫８５％，勝市場預期

《經濟通通訊社２７日專訊》美國運通上周五（２４日）公布第二季業績，期內盈利按年挫
８５﹒４％至２﹒６億元（美元．下同），每股盈利０﹒２９元，勝市場預期每股虧損１１仙。
不過扣除利息開支後收入跌２９﹒２％至７６﹒８億元，遜預期。公司為應對疫情潛在引發大量
壞賬撥備近６﹒３億元。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話24/07/2020
【健康同行獎】2020健康同行夥伴大獎 共28大獎得獎者揭曉
|中國故事24/07/2020
《神州經脈》中美互關總領館 南海啟實彈演習 A場大瀉外資急撤
|財經熱話24/07/2020
中美關係惡化 港股插557點收24705 「ATMX」急跌
|財經熱話24/07/2020
《嚟緊炒D乜》綠城管理「代建第一股」輕資產營運 可分注吸納
|FOCUS24/07/2020
【FOCUS】下半年「擴內需」優先 保市場主體利價值股
|中國故事24/07/2020
【大國博弈】中國要求美方關閉駐成都總領事館 兩國關係到歷史轉折點
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰