《外企業績》美國運通第二季盈利挫８５％，勝市場預期

《經濟通通訊社２７日專訊》美國運通上周五（２４日）公布第二季業績，期內盈利按年挫

８５﹒４％至２﹒６億元（美元．下同），每股盈利０﹒２９元，勝市場預期每股虧損１１仙。

不過扣除利息開支後收入跌２９﹒２％至７６﹒８億元，遜預期。公司為應對疫情潛在引發大量

壞賬撥備近６﹒３億元。（ａｌ）

