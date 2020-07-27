【貿易再戰】美國司法部：新加坡籍男子承認為中國搜集情報

《經濟通通訊社２７日專訊》美國司法部上周五（２４日）表示，一名新加坡籍男子楊忠偉
（音譯）承認為中國情報機構搜集情報，並開設假諮詢顧問網站，搜集美國政府與軍方人員的情
報，這位擁有新加坡國立大學博士生學位的男子預計將於今年１０月作判決。
目前美國正打擊中國間諜活動，聯邦調查局（ＦＢＩ）已經對近３０名持有簽證的人士進行
約談，調查他們與中國情報機構的關係。（ａｌ）（ｚｚ）
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