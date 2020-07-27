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27/07/2020 17:52

《台股攻略－馮偉明》台股再創歷史新高

　　《台股攻略》今日（２７日）加權指數再度破頂，惟升浪並不惠及所有板塊，多隻股票跌至
停板，大市升幅收窄，指數最終收１２５８８點，升２８４點，成交金額為新台幣２５２３億元

　　台積電今早以新台幣４２０﹒５０元裂口高開，及後升至漲停板價新台幣４２４﹒５０元收
市，升新台幣３８﹒５０元，帶挈其他半導體股上升。聯電升至新台幣２１﹒７０元漲停板價，
升新台幣１﹒９５元。昇陽半導體收新台幣５２﹒９０元，升新台幣３元。世界、世芯─ＫＹ及
漢磊升至接近半根停板，而新唐收新台幣４４元，升新台幣１﹒３０元。生物科技股方面，杏國
、合一、健亞、瑞基、亞諾法及環瑞醫跌至停板，而杏輝、懷特、順藥、訊聯及台微體等跌超過
８％。生華科、康友─ＫＹ、藥華藥及全宇生技─ＫＹ跌至接近半根停板，晟德、寶齡富錦及健
喬亦跌超過４％。
　　雖然台股再創新高，但美國科企上周回吐加上有資金追入避險資產，股市大幅波動機會增加
，投資者宜作兩手準備。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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