【港版納指】三大因素催谷恒生科指誕生，惟新經濟股恐開始轉勢



《經濟通通訊社記者梁凱菱２７日報道》翹首以待的恆生科技指數今日登場，由恆指公司透

露研究至正式推出，也不過只有大約兩周，而推出時間恰好與內地的上證科創板５０成分指數相

若，市場憧憬兩大指數的成分股，將獲納入互聯互通機制。恆生科技指數推出首日，半日跑輸大

市，「ＡＴＭＸ」股全線報跌。



＊恆指舊經濟股為主，ＡＴＭＸ上半年遠遠跑贏＊



恆生指數一向被笑指「騰指」，原因是騰訊（００７００）經常是升市功臣，其不單為恆指

的重磅股，亦是指數內的唯一一隻科網股，其餘兩隻同屬比重１０％的重磅股－－匯控

（００００５）及友邦（０１２９９）為舊經濟股，而單計金融、公用事業及地產相關股份，合

共已佔據恆指逾６５％比重。

參考今年上半年的表現，恆生指數累計下瀉１３﹒３４％。正當「炒股不炒市」經常掛在投

資者及股評人的嘴邊時，今年才獲冠名誕生的「ＡＴＭＸ」股，分別以阿里巴巴（０９９８８）

、騰訊、美團點評（０３６９０）及小米集團（０１８１０）英文名字首個字母組成，同期則揚

１﹒１５％、３３﹒１７％、６８﹒６９％及１９﹒１０％。縱使阿里期內僅錄１％升幅，至少

也跑贏大市。



＊中概股躺著也中槍，阿里巴巴前車可鑑＊



隨著美國納斯達克指數６月起不斷破頂，本應在美國掛牌的中概股正享受著股價升幅，卻不

幸「躺著也中槍」。中美兩國今年１月中旬才剛簽下首階段貿易協議，惟兩國的爭端並沒有因此

而停止。科技戰、金融戰，先後開打。

就在今年５月下旬，美國國會參議院通過打壓中概股的新法案，要求在美國上市的內地公司

加強信息披露，任何不符合美國會計準則的企業，或面臨被除牌風險。法案通過當日，阿里巴巴

美股、拼多多等曾挫３％。

通過法案，或許只為美國拉開打擊中概股的序幕。時隔大約兩周，美國總統特朗普簽署備忘

錄，再批評中概股不遵守美國交易所規定；同時，亦下達行政命令，成立總統金融市場工作小組

，研究採取行動的方案，並要求小組６０日內上交報告。而「強硬」的美國國務卿蓬佩奧，更呼

籲其他交易所仿效納斯達克，嚴厲對待中概股。有了阿里巴巴回歸的例子，試問中概股被美國擊

退，哪交易所會是它們的棲息之所？



＊騰訊系佔新指數逾３４％，分析料北水將可買賣科指＊



恆指集中舊經濟股為人逅病、反觀新經濟股愈升愈有，加上美國接連打擊中概股，種種因素

下，催谷恆指公司萌生推出「港版納指」的念頭。就在本月９日，恆指公司董事兼研究及分析主

管黃偉雄預告，正參考納斯達克指數，編製一個以「科技創新」主題的指數，期望盡快推出。沒

想到，上周一（２０日）已有細節出台，３０隻成分股及其比重一覽無遺，並於一周後（今日）

正式粉墨登場。

新指數追蹤市值最大的３０隻香港上市科技企業，選股範疇涵蓋網絡、金融科技、雲端、電

訊系的股份合共佔新指數逾３４％比重，或同樣會被笑指「騰指」，可說是「原地踏步」。

值得留意的是，內地上周二（２３日）推出上證科創板５０成分指數。新指數由科創板中，

市值大、流動性理想的５０隻股份組成，反映最具市場代表性的一眾科創企業整體表現。不過，

在１４０隻科創板股份中，只有中芯國際（００９８１）以Ａ＋Ｈ形式上市，意味本港及海外投

資者均未能參與投資內地科技企業。分析認為，以目前中港互聯互通發展趨勢，估計恆生科技指

數及科創板指數成分股，有機會成為另一北水、南水買賣對象。

值得留意的是，就在今日，亦即恆生科技指數面世的日子，內地當局開腔「搶生意」。北京

市地方金融監督管理局透露，將對赴美中概股進行梳理，並支持符合回歸條件的公司，返Ａ股或

港股發展。當局將加強與證監會等監管部門溝通，爭取出台相關支持政策，在新三板或其他板塊

進行試點，引導中概股回國發展。



＊新指數半日跑輸大市，美團重磅股中最曳＊



考慮到上周二（２１日）一眾股份全面報升喜迎後，而目前未有追蹤指數的期貨、交易所買

賣基金（ＥＴＦ）及衍生工具等，加上大部分估值仍然過高且技術走勢已開始轉差，投資者未宜

進取入市。

截至中午收市，恆生科技指數先高後回，盤中高見７０１４點，升幅高達２﹒２１％，收市

則報６７８４，倒跌７８點或１﹒１４％。比重最大的ＡＴＭＸ全線報跌，跌幅介乎０﹒２５％

至２﹒５１％；四隻當中，表現最差的是早前累積最大升幅的美團。

反觀恆指，盤中升幅雖遜科指，惟收市表現卻勝一籌。恆指盤中一度升１﹒０８％高見

２４９７２點，收市則微軟２１點或０﹒０９％，報２４６８３點。

值得留意的是，「港版納指」股半日成交１６９﹒８２億元，主板成交則有６９６﹒８１億

元，意味前者的成交達後者的２４％。

