【港版納指】科指炒作已完，黃德几：下一升浪待８月科網股染藍

《經濟通通訊社記者余嘉欣２７日報道》恆生科技指數面世首日，新指數未見有突出表現，

３０隻成份股中，早市有２３隻錄得下跌。金利豐證券研究部董事黃德几向《經濟通通訊社》表

示，新指數的利好消息已在兩周前公布時反映，加上目前未有資金流入該指數，短期會續調整，

料下一輪升浪要待八月恆指季檢。

黃德几指出，市場近期對科指股最大的期望已在兩周前實現，包括兩周前恆指公司公布短期

推出新科技指數，以及重申同股不同權及第二上市股份於八月季檢時獲納入考慮，而相關利好消

息已經全數在股價上反映，因此科技股當時已有短期見頂跡象。

至於新指數未來走勢，他未敢過於樂觀，一來，有別於ＭＳＣＩ季檢執位會吸引大量被動資

金，新指數目前欠缺如牛熊證、界內證、期貨等衍生產品，短期難言吸引資金流入；再者，即使

資金要部署，機構亦已在指數生效前買入；此外，外圍美股科技股出現回吐，市場再度審視科網

股的高估值問題，短期不排除會繼續影響科指及大市氣氛。但他重申，科指長遠仍有望與恆指和

國指並列成為港股三大指數。

他補充，「港版納指」講法有誤導，因為美股納指並非只納入科技範疇的股份，而是在納斯

達克主板上市股份。



＊黃德几﹕個股走勢回歸基本面＊



他認為，科指股下一浪升勢要待八月恆指季檢，屆時美團點評（０３６９０）及小米（０１

８１０）公布染藍後，可以再度帶動新經濟股，而另一大熱阿里巴巴（０９９８８）則由於仍未

納入「港股通」名單，影響機構投資者透過互聯互通機制買入該股，故下月「染藍」預期或落空

，惟長遠亦必定獲納入港股通及染藍名單。

今日上午大部分科指成份股均向下，黃德几指出，部分熱炒股包括染藍大熱美團及小米從高

位回落一成，可待２０天線分段買入，但他強調，大市短期仍未喘定，加上科指股因素已經反映

，投資者最好還是留意個別股份的基本面。

