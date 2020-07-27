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即市新聞

27/07/2020 10:14

《窩輪豪情－梁業豪》外資大戶認為港股短期再跌空間有限

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為必須性消費業
、工業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為昆侖能
源（００１３５）、華潤啤酒（００２９１）與蒙牛乳業（０２３１９），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜
力首選華潤燃氣（０１１９３）、昆侖能源與華潤啤酒。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必須性消費業、電訊業與原材料業。此外
，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為國泰航空（００２９３）、九
龍倉（００００４）與九龍倉置業（０１９９７），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的
參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜力首選九龍倉、國泰
航空與九龍倉置業。
　　於外資大戶買盤的推動下，美指期貨於港股開市前呈現反彈，指數期貨得以高開。然而，於
好友大戶成功重奪市場控制權前，投資者應抱審慎的應市態度，以防市況掉頭再跌。港股沒有裂
口低開，反映出外資大戶認為大市的短期再跌空間有限，反彈浪有望於下月正式展開。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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