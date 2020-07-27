《談國論企－黎偉成》須防美政棍先激將再聯群惡炒

《談國論企》中國近期受美國一眾政棍從言到行的惡毒攻擊日甚，仍保持有理有節的即時合

符國際應有法則的強力反制，是相當明智的政策和做法。美國政棍肆無忌憚的挑釁，目的是以激

將法力圖使中國發怒甚至失控，成為末落的美帝國招攬其他受恐嚇諸國聯群惡炒中國的缺口，作

為特朗普爭取連任的重大「突破」的「武器」。暗與明的千方百計地狠狠把混世魔王拉下馬，對

中國、美國和全世界今天和將來，絕對是福祉。



＊續我行其是強國強軍，巍然不動乃上策＊



先談（甲）最急切的問題，當然是中國應對以特朗普為首的美帝國白人主義者勢凶且狠、變

本加厲惡犯對策，策略是「我自巍然不動」，特別是（一）「我自巍然不動」的重點就是「不動

氣」，因特廝麾下之蓬佩奧劣廝居然放下美國國務卿身段，近日赴英等歐洲國家潑婦罵街式的攻

奸中國，甚至無恥地污衊中國國家主席習近平，目的就是要在言、行上採取激將法，讓中國「動

怒」和採取不合乎國際應有法則、規矩的做法回應，讓美帝國白人主義者以一個重大「缺口」，

更肆無忌憚地狠炒中國，甚至聯群反華。

另一個十分重要的（二）「我自巍然不動」，就是毫不動搖地努力不懈地堅持穩中有進的發

展經濟，特別是內部經濟，只有建設好本國經濟，強化以５Ｇ為主軸的創新，以提升經濟的素質

和發展效益，使特朗普美帝國白人主義者更「痛心」，因特廝乃「以子之矛、攻子之盾」之道也

。

同樣重要的（三）「我自巍然不動」，是毫不動搖地進一步加強國防和軍隊現代化建設和實

力，只有這樣，才可以衛國保家。此因美國政棍中，居然包括美國防長埃斯珀，以「軍人」身份

到英國智庫國際戰略問題研究所抹黑中國，而美國兩個航空母艦戰鬥群體近期在中國南海「演習

」、軍機在台灣海峽「巡航」加頻，和售武予台，都是不同程度的軍事挑釁，中國當然不可以稍

一掉以輕心。

尤其是埃廝之「訪英」，發出之妄語，肯定是為美軍之於中國南海、台海的「常規軍事活動

」，以至即將主導的「泛亞軍事演習」等，不斷狂妄地頻頻「擦槍」，在軍事上亦採「激將」之

法，逼中國先「走火」，到時便大有「藉口」聯群攻擊中國，重演當年之「八國聯軍」老掉牙之

「舊黃歷」帝霸劣行。可以嗎？當然不可以。

需要指出者，為（１）中國現時的軍力，當然與美軍有一定的距離，但一旦美霸對華採取軍

事行動，在中國南海、台灣海峽等近岸戰，中國不僅在在海上的軍事力量有相當強大的防禦性，

甚至在地對空、地對海的反擊能力，絕對強大。

和（２）中國有真真正正的「同志加兄弟」的俄羅斯及朝鮮的近鄰毫無疑問的強力支持。俄

羅斯的軍力強大，對中國在軍事上抗美之侵，有更大的保證。

再論（乙）中長期的政策與做法，當然是堅持「改革開放」政策，尤其是在對外方面要繼續

堅持互惠互利的多邊主義政策，作為反擊特廝的所謂「美國優先」的單邊主義惡思劣行的王道之

行為。



＊把混世魔王拉下馬，對全世界絕對是福祉＊



以多邊主義政策和策略，痛擊特廝，是絕對可行之道，乃因：（Ｉ）中國這個全球第二大的

經濟體系，有十分強大和不斷強化的內需市場，於抗疫取預佳效的同時，國民經濟更基本處於復

甦及重納穩中有進的軌道，會進口更多各種物資及資源，對世界許許多多國家或地區的出口和經

濟肯定是不可多得的支持力量，誰會跟特廝狂炒中國？

還有（ＩＩ）美國的歐洲、亞太「盟友」，於過去三年多均受到特廝不同程度的單邊主義痛

擊，在美國現今還是受到惡疫深困底下，可以靠美挺嗎？

（丙）從特朗普一開始要走美國總統之路至今所言所行，我便一直力斥此廝為無禮、無義、

無廉更是無恥的極劣大話精狂魔，更對亡友金匯評論員黃耀明表「如特朗普成美國總統候選人，

共和黨有病；若此人入主白宮，則美國有病，全世界都有病」，不幸而言中，更不幸者為混世魔

王因防控新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９無心無力使美國２０２０年１１月大選前的民調大落後，

諉過和狂炒中國，作為其「翻身」之「招」。由是美國國務卿蓬佩奧和美國防長埃斯珀於７月下

旬赴歐洲多個國家，對中國進行毫無事實根據而憑空捏造的無賴式「指控」，確實令人憤怒，而

中國按實際情況作出回應和反制，乃有理有節和明智之舉。

以特朗普為首的一眾美國政棍，近期從國家、主權、經貿、科技等層面提升到意識形態惡狠

狠的發瘋發狂的攻擊中國，特別是蓬佩奧在歐胡鬧地指中國國家主席習近平是一名「已經誠信破

產的威權主義思想真正信奉者」，以美國「國務卿」的身份作出如言，簡直是絕對無恥之無賴，

更是人類有知識以來的恥辱；蓬廝要的是「更多盟友、自由國家以及中國民眾，與美國合作

，以創新及堅定的方式改變中國的行為」云，連同其多時的惡言劣行，露出反共反華和力求滅絕

中國的毒尾巴。

絕對不可防者，為特朗普在美國大選一旦落敗之後不表承認與否，即有可能採取不如人道之

相當瘋狂劣行，美國以至世界大亂矣！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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