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28/07/2020 10:39

《外匯達仁－盧楚仁》防疫成功，新西蘭總理阿德恩連任無懸念

　　《外匯達仁》下半年除了舉世矚目的美國大選之外，９月份還有有兩場選舉，一是９月６日
香港立法會選舉，二是９月１９日新西蘭選舉。根據新西蘭當地媒體報道，現任總理阿德恩的民
意支持度大幅攀升至６２％，大幅拋離對手國家黨候選人柯林斯女士的１４﹒６％，估計在此絕
對優勢下，阿德恩可以成功連任。
　　阿德恩三年前當選的時候，成為新西蘭最年輕的總理，雖然年紀輕輕，從政經驗亦不多，但
今次新型冠狀病毒肆虐之下，他帶領新西蘭成功防疫，交出亮麗的防疫成績單，受到國民及國際
專家一致讚賞，在國際政壇來說真的可算是年少出英雄。
　　在政局穩定及美元弱勢下，再加上防疫空前成功，紐元在３月開始亦跟隨一眾非美貨幣大幅
反彈，後市雖然可以睇高一線，但紐元極之受中國及澳洲因素所影響。中國經濟正在溫和復甦之
際，卻又要面對國內接二連三的特大水災破壞，估計今次中國水災對中國經濟有一定負面影響。
而澳洲疫情亦再次爆發，相信對新西蘭經濟也有一定負面影響。
　　今早（２８日）新西蘭外長宣布暫緩對香港執行引渡協議及提出旅遊警示，估計在中紐關係
惡化下，新西蘭經濟有機會受到影響，況且中美關係惡化，亦對商品貨幣造成打擊。故在最近美
元弱勢下，紐元表現不算怎樣突出，估計這一波紐元兌美元有機會進一步向上挑戰０﹒６８００
的特大阻力。到時在嚴重超買下，不排除紐元暫時見頂而出現大幅調整。
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