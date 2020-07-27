【新三板】中證監閻慶民：將做精做細精選層

《經濟通通訊社２７日專訊》中證監副主席閻慶民今日在新三板精選層啟動儀式上表示，精

選層設立、首批精選層企業晉層是中國資本市場又一重要的歷史時刻。

接下來，中證監將進一步推進註冊制、交易結算等基礎制度改革，創新融資產品和工具，做

精做細精選層，統籌推進精選層、創新層和基礎層協同發展，強化市場監管和風險防範，不斷提

升新三板市場的輻射力、吸引力和競爭力。（ｌｃ）

